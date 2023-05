Un estudio sobre apnea del sueño hecho en la Loyola es elegido entre los mejores del mundo

La investigadora de la Universidad Loyola del Departamento de Psicología, Almudena Carneiro Barrera, ha publicado su artículo Interdisciplinary weight loss and lifestyle intervention for obstructive sleep apnoea: the Interapnea randomised clinical trial en la revista científica British Journal of Sports Medicine, la número uno en el mundo de Ciencias del Deporte y Salud. Con esta publicación, la revista le ha otorgado al estudio la mención de PhD Academy Award, lo que supone un reconocimiento al estudio como una de las mejores tesis del mundo en este campo. En breve, la revista abrirá un periodo de votaciones en las que el público general podrá seleccionar esta publicación como su estudio favorito.

El estudio denominado Interapnea fruto de la tesis de la investigadora, fue presentado el pasado año en la Universidad de Granada junto con profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Actualmente, la investigadora desarrolla sus trabajos de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad Loyola.

El estudio demostró por primera vez en la historia que la apnea obstructiva del sueño se puede curar gracias a intervenciones interdisciplinares relacionadas con la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida relacionados con la nutrición, ejercicio físico o el abandono del consumo de alcohol y tabaco.

Se trata del primer estudio en demostrar la eficacia de una intervención interdisciplinar de pérdida de peso y cambio de hábitos de vida que incluye nutrición, ejercicio, higiene del sueño, así como cese del tabaco y alcohol.

Para llegar a estos resultados, la investigadora llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 89 hombres de entre 18 y 65 años con un índice de masa corporal de superior a 25 kg/m2 y apnea obstructiva del sueño moderada-grave. Los participantes se asignaron aleatoriamente a un grupo de tratamiento estándar (presión positiva continua; CPAP por sus siglas en inglés) o a una intervención de pérdida de peso y cambio de hábitos de vida combinada con el tratamiento estándar.

Dejar de utilizar el CPAP

Los resultados demostraron que seis meses después de la intervención los pacientes obtuvieron mejoras clínicamente significativas y sostenibles tanto en la gravedad de la enfermedad como en las comorbilidades, mejorando sustancialmente los índices de apnea y otras múltiples variables relacionadas con la salud física, psicológica y calidad de vida. Más del 60% de los pacientes recibieron el alta médica y pudieron dejar de utilizar la CPAP, el tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias, que es el único tratamiento que se aplica hasta el momento para tratar esta enfermedad.

La apnea obstructiva del sueño se considera actualmente un problema de salud que afecta hasta al 38% de la población general adulta, siendo más prevalente en hombres que en mujeres. Investigaciones y tratamientos como este pueden suponer una importante estrategia para abordar esta enfermedad cada vez más preocupante y más común en la población.

Actualmente, la investigadora Almudena Carneiro Barrera y su equipo de investigación, tanto de la Universidad Loyola como Universidad de Granada, están poniendo en marcha el estudio Interapnea-Women, con el que se persigue demostrar la eficacia del tratamiento de pérdida de peso y cambio de hábitos de vida para la apnea obstructiva del sueño en mujeres de las provincias de Sevilla y Granada.