Cs e IU califican de "venta de humo" el nuevo estudio de viabilidad del taxi

Dos de los grupos de la oposición municipal (Ciudadanos e IU-Podemos) anunciaron este miércoles que no se creen otro nuevo anuncio de un estudio de viabilidad del taxi por parte del gobierno municipal porque los que se han hecho hasta ahora no han servido para nada o no se han cumplido. El Ayuntamiento aseguró precisamente este miércoles que ya lo ha sacado a licitación por un importe de 84.810 euros.

Sevilla aún no se ha adaptado al Decreto de modernización del taxi de la Junta El Ayuntamiento de Sevilla encarga este estudio del taxi y las VTC nueve meses después de la entrada en vigor (febrero 2021) del nuevo Decreto de la Junta de modernización del taxi que introdujo importantes cambios para mejorar el servicio del taxi, como el precio cerrado de la carrera y el derecho a pagar con tarjeta o bizum. La Junta dio a los ayuntamientos nueve meses para adaptar sus ordenanzas, un paso necesario para aplicar esas mejoras.

Desde Ciudadanos, su portavoz Álvaro Pimentel lamenta que la modernización del taxi es un tema recurrente que no acaba de producirse. “Pensamos que este es otro de los proyectos eternos del gobierno municipal que anuncia hasta la saciedad y luego no ejecuta nada”. El grupo ve urgente la modernización y digitalización del sector en línea con el sistema público de gestión de la flota y la ‘app’ exclusiva que prometió en su día el gobierno local y que tampoco se cumple.

Cs respalda un diagnóstico del sector para trabajar en la mejora del taxi, pero lamenta que este estudio se prometió en marzo de 2021 y no se hizo y ahora se vuelve a prometer en enero 2022 pero “lo cierto es que nunca llega a ejecutarse”. Señala que el equipo de gobierno tendrá que escuchar a todos los sectores antes de tomar una decisión sobre el taxi y las VTC y no guardar en el cajón el estudio que se haga.

Desde la coalición IU-Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, la concejal Eva Oliva, de IU, califica de “venta de humo y pantomima” el nuevo estudio sobre el taxi y VTC que anuncia un gobierno local que lleva años anunciando un sistema público de gestión de la flota y una ‘app’ exclusiva para los taxis que no se acaba de poner en marcha y teme que acabe el mandato municipal sin aplicarse. En efecto desde 2017 se viene hablando de esta modernización.

“Aquí lo único que están haciendo es retrasar el tema para poder meter con calzador y de una forma regulada a las VTC”, lamenta Oliva.

IU se queja de que llevó una moción que aprobó el Pleno para regular por ordenanza las VTC pero el gobierno no ha puesto ningún empeño en cumplirla. Y añade que el Ayuntamiento se gastó también bastante dinero hace más de dos años en un estudio de viabilidad que no sirvió para nada.

En opinión de Oliva, el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es sentarse con las asociaciones del sector para regular la flota y sobre todo regular las VTC, y abrir una bolsa de trabajo para los asalariados que permitiría tener el taxi en la calle de noche, que son las horas que utilizan las VTC. Y hacer cumplir la ordenanza de circulación en los taxistas y las VTC.

Desde el gobierno local, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, defiende la licitación de un “estudio de análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi” y de los vehículos de transporte concertado (VTC) dirigido también al “rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la reactivación y potenciación de los taxis”.

Según el edil, la idea del estudio es conocer el comportamiento actual de la demanda del servicio del taxi y la evolución previsible para poder llevar a cabo una ordenación, planificación y gestión adecuada a las necesidades de los usuarios y titulares de las licencias. También se pretenden introducir las mejoras que se adapten al cambio de escenarios que se están produciendo en el ámbito de la movilidad.

“Pretendemos conocer la realidad del servicio del taxi tanto desde el punto de vista de los titulares de las licencias, valorando la necesaria rentabilidad y la posibilidad de adecuar el número de licencias, así como desde el punto de vista de los usuarios. Queremos conocer la demanda real y adecuar los servicios a sus necesidades y que éstos se presten con la calidad debida”, dijo.

Otro escenario a analizar en este estudio es el de los VTC, según ha indicado, “dado que en fechas próximas se deberá regular el número de licencias a otorgar para sus servicios” en Sevilla. Por tanto, será necesario ordenar y tomar decisiones sobre la convivencia de estos sistemas de transporte, señaló.

En concreto, el estudio recogerá aspectos como la definición del marco territorial y zonificación; la movilidad metropolitana y urbana; el análisis de la situación actual en Sevilla, calidad e imagen, aspectos territoriales, económicos, técnicos y comerciales; las estrategias de futuro: política tarifaria, calidad del servicio, innovación tecnológica, modernización y potenciación del sector; y por último las propuestas específicas para este modelo de transporte.

Como objetivos específicos, el estudio busca mejorar la productividad del sector y hacerlo más competitivo, mejorar la satisfacción del cliente y, en definitiva, poder ordenar estos medios de transporte y gestionarlos de forma eficaz.

Para ello, basa su método en la combinación de técnicas de investigación social, cuantitativas y cualitativas, con un carácter eminentemente participativo, práctico y multidisciplinar. Se contará con la colaboración de los profesionales del sector, ciudadanos y responsables municipales y autonómicos, y otros profesionales especialistas en la materia.