Varias explosiones de petardos de gran calibre despiertan a los vecinos de Sevilla

Durante la noche, el sonido de explosiones en algunos barrios de Sevilla ha despertado a sus vecinos. Preocupados, son muchos los que se han preguntado de dónde venía el estruendo. Sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de una serie de protestas organizadas por colectivos pro-palestinos, en contra de la guerra en la que está inmersa el país desde hace ya un año. Las acciones han sido llevadas a cabo con nocturnidad y alevosía por un grupo de encapuchados que, después de prender fuego a varios petardos y colgar carteles con mensajes, ha huido.

Explosiones de petardos despiertan a los vecinos de Sevilla

“¿Te has enterado de las protestas por la guerra en Palestina con petardos esta noche? Ha sido justo debajo de mi ventana”, comenta un vecino de la Rosaleda que salió corriendo por el susto. “Está la Policía Nacional investigando también”, afirma. Se trata de varias explosiones de petardos de gran calibre que se han sucedido en diferentes puntos de la capital hispalense. Concretamente, el relato de este residente se sitúa en el barrio que está detrás del Fontanal, entre la carretera de Carmona y la calle Arroyo.

Protestas pro-palestinas en Sevilla

Horas después, la ciudad se convierte en un testigo silencioso del ruido que sobresaltó a los sevillanos en plena noche. “Quillo, mirad el suelo: todo lleno de ramas y cartuchos de los petardos”, explica la misma persona a través de un vídeo que ha compartido con el Diario de Sevilla. “Yo no sé lo que han montado aquí, ni en qué momento”, prosigue. “Ha empezado a entrar calor y he empezado a ver chispas por mi ventana, y no sabéis el susto que me he llevado”. Del mismo modo, cuenta que a los dueños de un taller de enfrente les ha saltado la alarma y los han llamado de seguridad por el sensor de impacto a causa de los petardos.

Carteles contra la guerra de Palestina en Sevilla

Cartel sobre las explosiones de petardos en Sevilla por la situación en Palestina / Viva Palestina Libre

Asimismo, ha sido posible ver algunos carteles informativos que acercan algo de contexto sobre lo que podrían ser estas protestas. Uno de ellos, titulado Que el genocidio no te sea indiferente, afirma que “este sonido, junto con sus efectos mortíferos, es lo que lleva viviendo la población de Palestina desde hace un año”.

“Las vidas de estas personas se han convertido en moneda de cambio para la crisis de capital que, tarde o temprano, arrasará con occidente y, por ende, contigo. No vivamos el genocidio/etnocidio palestino como un hecho aislado geográficamente”, prosigue el mismo cartel, que también hace referencia a lo sucedido durante la noche. “Hoy, la simulación de un bombardeo ha llegado hasta la ciudad de Sevilla, con el fin de acercar esta realidad a los barrios; porque no, no es algo ajeno”.

Llamadas al 112 entre las 5:30 y las 5:45

Son diferentes los puntos de la ciudad de Sevilla que alertaron sobre las explosiones de petardos. En este sentido, el 112 recibió varios avisos entre las 5:30 y las 5:45 horas de la madrugada en la Plaza de San Román, la calle Previsión, la plaza del Zurraque y la Plaza de San Gil. Sin embargo, estas son sólo algunas de las zonas afectadas, ya que la situación ha llegado también a otras plazas y calles sevillanas. Además, según Emergencias 112, no se ha llegado a producir ninguna intervención por parte de los cuerpos de bomberos.