La exposición sobre el patrimonio de la Diputación de Sevilla de 1500 a 1900 en San Luis recibe 58.500 visitas en un año

La exposición permanente ‘Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla. 1500-1900. Arte y Beneficencia’, situada en San Luis de los Franceses ha recibido un total de 58.500 visitas durante un año. "El Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses está ya posicionado como uno de los principales atractivos del turismo cultural de la provincia y esta muestra, con más de cien piezas restauradas, siete ámbitos distintos de exposición, un audiovisual y un interactivo, ha venido a agregar valor a la visita que se venía ofreciendo desde 2017 a las zonas monumentales: la Iglesia de San Luis, la Capilla Doméstica y la Cripta", explicó el diputado provincial, Casimiro Fernández, durante su intervención en el stand de Sevilla en Fitur.

La Diputación de Sevilla consigna desde el año 1984 partidas presupuestarias para la rehabilitación, restauración integral y puesta en valor de San Luis de los Franceses, que Casimiro Fernández señala como “el sueño cultural de esta Institución”. “Incorporar San Luis a la nómina de las joyas monumentales de la provincia de Sevilla es la garantía de conexión de nuestro pasado con el conocimiento de las nuevas generaciones”.

El diputado de Cultura ha avanzado que la Diputación ha editado un libro-catálogo, que está coordinado por el historiador y académico Juan Luis Ravé, comisario de la muestra, que compila la historia de este proyecto, así como imágenes y contenidos sobre las obras, algunas de ellas que se exponen reunidas por primera vez en muchos años, y que la Institución presentará en breve.

Este museo del patrimonio histórico de la Diputación comenzó su andadura en el año 2015 en los espacios del antiguo noviciado jesuita en el Conjunto Monumental de San Luis de los franceses. El primer proyecto tuvo como objetivo adecuar el antiguo refectorio como sala de exposiciones, incluyendo la minuciosa recuperación de las pinturas murales que decoran su bóveda. Al mismo tiempo y en varias fases se acometen las restauraciones de una selección de obras pictóricas, escultóricas, orfebres y textiles, que serán el germen del proyecto museológico de la exposición.

En 2018 se comienza a proyectar la recuperación de la Sala De Profundis, que alberga las piezas de orfebrería y textiles de la exposición, y la fase final y más relevante comienza en 2021, con la incorporación al proyecto de Juan Luis Ravé como comisario de la exposición, quien aporta la configuración final del proyecto, articulado en torno a los antiguos hospitales, origen de las más de cien piezas que componen la muestra.

La exposición

El proyecto museográfico de ‘Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia’ se ha regido por el criterio técnico de crear una piel expositiva con paneles separados de las paredes, con la premisa fundamental de respetar todos los elementos originales del edificio, no intervenir en ellos, ni modificar los espacios. En cuanto a los contenidos expositivos, se distribuyen en torno a siete salas.

Las imágenes de la exposición permanente 'Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia' / José Luis Montero Ramos

La primera, la antigua Sala de Ejercicios Espirituales del noviciado y actual recinto de bienvenida al visitante, alberga un audiovisual que da el contexto de la exposición previo a la visita a las obras originales. Además, se expone una antigua máquina de impresión del siglo XIX, que formaba parte de la escuela de artes gráficas que en San Luis formaba a los niños expósitos, antes de abandonar el hospicio, y que es origen del complejo educativo José Mª Blanco White.

La segunda sala, el Refectorio, es la más relevante de toda la exposición. Contiene las obras provenientes del Hospital de las Cinco Llagas, destacando el apostolado de Esteban Márquez, que se reúne y expone por primera vez desde el desalojo del hospital para su conversión en sede del Parlamento Andaluz. La tercera sala recoge patrimonio procedente de otros hospitales, con obras del Hospital de los Inocentes (origen del Hospital Psiquiátrico de Miraflores), San Lázaro y San Hermenegildo. Destaca el titular de San Lázaro, una pequeña escultura en madera dorada y policromada que presidía el altar de la iglesia, realizada por Roque Balduque.

En la sala cuarta, centrada en la extinta Casa Cuna, destaca el excelente conjunto escultórico de San José con el niño, tallado por Duque Cornejo, mientras que la quinta, situada en la antigua Sala De Profundis, donde se celebraban los velatorios de los padres jesuitas y los novicios fallecidos, acoge la orfebrería y los textiles. En la sexta sala, la Trasacristía, se han situado restos de las diferentes etapas constructivas de San Luis de los franceses, así como un interactivo con la historia del edificio a disposición del visitante.

Y, por último, la Sacristía de la Iglesia está separada en dos ámbitos distintos, uno dedicado a restituir obra original de San Luis y otro a contar la llegada de las Hermanas de la Caridad en el siglo XIX y cómo se encargaban del cuidado de la infancia en este antiguo noviciado, pasando a ser hospicio provincial. Destaca un maravilloso retrato pictórico, realizado por Valeriano Bécquer, de Josefa Fraile, benefactora de esta institución.

La exposición está incluida en el actual precio de visita al monumento, sin incremento alguno: 1 euro, para los nacidos o residentes en toda la provincia, y 4 euros, para los visitantes foráneos, con descuentos para diferentes grupos. Los horarios de visita van de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 , con la posibilidad de concertar previa y gratuitamente una visita guiada a todo el recinto.