Facua denuncia que el responsable de la inmobiliaria de Sevilla multada con solo 7.000 euros sigue cobrando ilegalmente a inquilinos

Las escasas y ridículas multas impuestas por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía a inmobiliarias que cobran honorarios a inquilinos están contribuyendo a que el fraude no cese en la comunidad autónoma. Tras los 7.000 euros de sanción impuestos al propietario de la marca Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, este no solo continúa aplicando los cargos ilegales sino que además ahora opera con otro nombre: Elite Homes Real Estate, según ha denunciado Facua en un comunicado.

La asociación de consumidores ha vuelto a denunciar a Francisco Javier Ortiz Riquelme ante la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras detectar más de una docena de anuncios en el portal Idealista en los que impone el pago de honorarios a inquilinos en los alquileres de inmuebles destinados a vivienda habitual. Se trata de una práctica prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Mientras espera que Consumo valore el recurso presentado a la "micromulta de 7.000 euros" -señala Facua- a fin de que eleve de forma considerable su cuantía, la asociación reclama al organismo de la consejería que dirige Antonio Sanz que tenga en cuenta la reincidencia en la infracción, la tipifique como muy grave e imponga una multa que incluya una sanción accesoria por la que proceda al comiso del beneficio ilícito obtenido por el empresario. La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, establece que el comiso puede llegar a alcanzar el décuplo de la cantidad defraudada.

Nueva marca

Elite Homes Real Estate, que ni siquiera cuenta con página web, se constituyó el pasado mes de mayo como sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en Paseo Cristina 1, 5ºA de Sevilla. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece como socia única de la nueva mercantil María Teresa Estévez Sánchez, esposa de Ortiz. En los anuncios de alquiler que publica en Idealista aparece con el nombre de Elite Homes Real Estate Javier Ortiz, que es la persona que atiende a los usuarios que se muestran interesados por sus ofertas y dice ser el "apoderado general" de la empresa.

En sus anuncios, el negocio camufla la comisión que cobra a los inquilinos como un «servicios de asesoramiento e intervención durante toda la vigencia del contrato», por lo que exige el equivalente a "una mensualidad de renta más el 21% IVA".

La autoridad andaluza de protección de los consumidores minimizó la cuantía de la sanción impuesta a Javier Ortiz —está multado como persona física— situándola en el tramo inferior de las correspondientes a infracciones graves. Así, estableció "tan solo 7.000 euros de multa, frente al tope de 60.000 establecido para este tipo de infracciones. Y ello además sin imponer el comiso del beneficio ilícito", como reclama Facua en su recurso.