El Arzobispado de Sevilla no ve inconveniente en que la joven de Benacazón con síndrome de Down sea madrina

El Arzobispado de Sevilla ha publicado este martes un comunicado en el que explica las razones que lo han llevado a autorizar que Noelia Vega, una joven de Benacazón con síndrome de Down, sea madrina de bautismo, después de que el párroco de esta localidad no lo permitiera por "no ser apta". Escrito que ha replicado el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, en las redes sociales.

El comunicado se desarrolla en cuatro puntos. En el primero de ellos explica que "la Archidiócesis ha recabado en estos días toda la información y testimonios relativos a la elección de padrinos para un bautizo que se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, de Benacazón. Igualmente, se han mantenido encuentros, tanto con los familiares del bautizando como con el párroco de la citada parroquia".

En el segundo punto expresa que, "de acuerdo con el párroco y la familia del bautizando, desde la Archidiócesis se autoriza la celebración del sacramento del bautismo en la fecha determinada, pudiendo los padres del bautizando proponer los padrinos inicialmente elegidos", es decir, se permite que Noelia Vega, la joven con síndrome de Down, ejerza esta función en dicho sacramento, posibilidad negada por el párroco de Benacazón semanas atrás.

Sobre el papel de las personas con discapacidad en los sacramentos, el Arzobispado recuerda que "la Iglesia contempla adaptaciones catequéticas que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial, basadas en el acompañamiento y prudencia pastoral". Un alegato a favor de la inclusión por parte de la autoridad eclesiástica.

El escrito también resalta la labor desarrollada hasta ahora por el párroco, José Antonio Morón. "La Archidiócesis agradece y respalda el trabajo realizado desde hace años por el párroco, el consejo pastoral parroquial, el equipo de catequistas, los voluntarios de Cáritas, los colaboradores de la liturgia, las hermandades y todos los agentes de pastoral de la parroquia", defiende.

Concordia y diálogo

Por último, se pide perdón por las consecuencias que este asunto ha ocasionado: "desde la Archidiócesis de Sevilla lamentamos el daño que ha causado la gestión de esta situación, y se hace un llamamiento a la necesaria concordia y al diálogo, sobre la base de la comunión que debe caracterizar la vida de una comunidad parroquial".

El bautismo se celebrará el 31 de enero y estará presidido por un sacerdote que no será el párroco de la localidad.