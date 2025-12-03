La falta de limpieza en el Colegio Jacarandá lleva a las familias a cortar una avenida en Sevilla Este

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Caracol, del Colegio Jacarandá, en Sevilla Este, ha convocado para el miércoles 10 de diciembre una protesta con la que toma la iniciativa de dar el siguiente paso en la búsqueda de soluciones a la falta de limpieza en estas instalaciones educativas. Según las familias, "el conflicto empieza a tomar tintes de desesperación para los afectados, ya que la situación no sólo ha empeorado las últimas semanas ,sino que se extiende a la totalidad de los centros educativos de la zona".

Por tal motivo, se ha organizado una manifestación que partirá el miércoles 10 de diciembre, a las 18:00, desde el nuevo centro cívico Sevilla Este, en la confluencia de las calles Fernanda Calado Rosales y Flor de Gitanilla, para avanzar desde allí hasta la Avenida de las Ciencias, que quedará cortada al tráfico rodado una hora.

A la movilización han confirmado su asistencia las AMPA Albahaca (Colegio Maestro José Fuentes), Mapache (Isbilya) y Calipso (Tartessos), así como Palote (Lope de Rueda) y Arcoiris (Concepción de Estevarena), en el Parque Alcosa. También participarán sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, al estar afectados por el recorte de personal en los servicios de limpieza. Según las familias del CEIP Jacarandá, "ya no se puede ocultar una intención espuria por parte del Consistorio de privatizar este servicio municipal".

"Estafados" por el gobierno local

"Como padres, nos sentimos directamente estafados por este equipo de gobierno. Ante nuestras primeras quejas públicas por la merma de efectivos la administración local reaccionó enviando a una limpiadora por la mañana y a otro –esquilmando a otro colegio cercano—por la tarde, con lo cual la problemática quedó parcial y temporalmente solventada. Desafortunadamente, cuando el problema se ha tranquilizado desde el punto de vista mediático, el Ayuntamiento no ha tenido reparos en devolvernos nuevamente a la situación anterior. De hecho, estamos peor, pues sigue sin llevar a cabo las contrataciones necesarias, con lo que malvivimos con dos trabajadores, que será uno en las próximas semanas por diversas casuísticas laborales, para 650 alumnos, más de medio centenar de profesores y el personal de extraescolares", afirma la AMPA Caracol en un escrito.

Según estas familias, el centro continúa en estado deplorable. "Seguimos teniendo quejas de picaduras a menores –las obras de las pistas continúan y ha seguido lloviendo, dos factores que contribuyen a mantener un ecosistema viable para nuestro nutrido muestrario de insectos—y, para más inri, constatamos cómo no se trata de una problemática concreta de nuestro colegio, sino que afecta a todo el entorno: los recortes nunca suelen darse de manera sectorial", lamentan las familias.

Los responsables políticos

La AMPA del CEIP Jacarandá hace responsable, "de manera directa", a la delegada municipal de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver; al delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores; y al alcalde, José Luis Sanz, "último responsable de la privatización encubierta de la que ya por desgracia no nos puede caber ninguna duda con declaraciones tan cínicas como que ‘el servicio de limpieza no termina de funcionar’ debido a las vacantes que él mismo propicia y no cubre".

En respuesta a una aseveración del alcalde en el Pleno, los padres y madres de alumnos del Jacarandá recuerdan que "la pretensión última de las AMPA es que nuestros colegios estén limpios, pero no a cualquier coste. Limpieza y gestión tienen que ir de la misma mano: la del Ayuntamiento. No creemos en la privatización".