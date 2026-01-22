La familia de la octogenaria asesinada pidió interrumpir la acogida de la estudiante que la acabó matando

La familia de la mujer de 84 años que murió tras un incendio en su casa en la madrugada del pasado 14 de enero había pedido a la Universidad de Sevilla que cambiaran a la estudiante a la que acogía, detenida y en prisión por estos hechos, dentro de un programa de convivencia de estudiantes.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, la familia de la víctima, Ana María, ha detallado que la mujer residía desde hacía un par de meses con una estudiante de origen argelino de la Universidad sevillana mediante un programa de alojamiento que la propia institución académica gestiona y ofrece. Este programa está pensado para personas mayores que viven solas y desean compañía y ofrece alojamiento totalmente gratuito a la estudiante, por lo que ninguna de las partes recibe compensación económica alguna.

La familia ha recordado que la octogenaria ya estuvo anteriormente con otra estudiante de este mismo programa durante el curso 2024-2025, con la que mantuvo una "excelente relación y una experiencia extraordinaria" hasta marcharse antes del verano, debido a que finalizaba sus estudios en la universidad. Para el actual curso, la universidad le asignó a una nueva estudiante "con la que inicialmente el trato fue correcto". Sin embargo, según la familia, durante las últimas semanas la mujer indicó que la convivencia con esa nueva joven "no estaba siendo la esperada y que prefería que se cambiase a la estudiante de residencia". "Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", recoge el comunicado.