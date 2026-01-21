Una joven mata a su casera metiéndole fuego al piso en Sevilla

Una joven mató hace unos días a su casera en Sevilla prendiéndole fuego al piso en el que vivían ambas. La víctima, de unos 80 años, tenía acogida a la joven en su vivienda de la calle León X. La presunta autora del crimen es de nacionalidad argelina y estaba estudiando en Sevilla. Ambas habrían discutido y la anciana habría intentado echarla de su casa. La joven reaccionó quemando la vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero en esta calle del barrio de la Macarena. La anciana resultó herida muy grave y falleció poco después en el hospital al que fue trasladada con quemaduras importantes. La Policía Nacional informó este miércoles de la detención de la sospechosa, que se encuentra ya en prisión provisional como presunta autora del homicidio.

En una nota de prensa, la Policía indicó que el incendio se produjo de madrugada y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas, añade la Policía, se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial.

Las pesquisas se centraron en otra moradora de la vivienda, que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio. Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio. La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión