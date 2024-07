De 'fiesta' en las Urgencias: "Era un sueño y por fin se ha hecho realidad"

Es verano y los servicios de Urgencias y Emergencias de los hospitales no dan abasto. Entre la gran carga de trabajo y la atención a los pacientes, el personal médico ha recibido esta semana una noticia que les permite respirar aliviados y quitarse un gran peso de encima.

Y es que, la creación de la especialidad a la que llevan años dedicando sus vidas era una reivindicación histórica y por fin lo han conseguido. En su día a día no cambiará nada, pero se ordenará la formación y se verá reconocida una labor que, en muchos casos, llevan décadas sacando adelante.

"Estamos absolutamente felices. Es como conseguir un sueño. Ha sido un trabajo inmenso de muchísima gente durante muchos años y poder ver plasmado en el Boletín Oficial del Estado la existencia de la especialidad nos deja una inmensa felicidad", valora sonriente la presidenta de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) Andalucía y urgencióloga del Hospital Virgen del Rocío, Amparo Fernández de Simón. Lleva 35 años atendiendo pacientes en Urgencias hospitalarias y diez en la sociedad científica dedicando parte de su labor a la consecución de este objetivo.

Con la oficialidad esta semana por parte del Consejo de Ministros del Gobierno del Real Decreto que da por aprobada la creación de esta nueva especialidad, y su publicación posterior en el Boletín Oficial del Estado (BOE), España se une a la lista de países europeos que cuentan con dicha especialidad y deja sola a Portugal como única nación que presenta esta anomalía a nivel europeo.

Más de 30 años de "lucha y trabajo",

La aprobación llega después de más de 30 años de "lucha y trabajo", lo que supone "la consecución de una reivindicación histórica", afirma por su parte la jefa de Urgencias del Hospital Virgen Macarena, Carmen Navarro, quien señala que han recibido esta novedad con "una enorme alegría y mucha ilusión". Navarro añade que, a nivel práctico, la aprobación significa "asegurar una mejora en la calidad y seguridad de la atención". "Nos llena de satisfacción que se haya reconocido nuestro trabajo, nuestra trayectoria profesional y por fin poder ser especialistas de aquello de lo que realmente hemos venido ejerciendo desde hace años. Cada uno de nosotros hemos llegado a los Servicios de Urgencias y Emergencias unidos por una gran vocación y amor a la atención sanitaria en urgencias, pero existía un déficit de formación específico que hemos tenido que adquirir de forma autodidacta", agrega.

La jefa de las Urgencias del Hospital Virgen Macarena, Carmen Navarro. / M. G.

"Aún estamos con la sensación de incredulidad", añade Claudio Bueno desde la Urgencias del Hospital Virgen del Rocío. El responsable de este servicio en el centro considera que para los urgenciólogos "supone la consecución de un objetivo". "Supone además del reconocimiento de una actividad desarrollada día a día por profesionales con un cometido claro, una preparación gestionada de forma autónoma y avalada por la asistencia diaria a miles de pacientes que en mi hospital supera los 200.000 al año", apostilla.

El jefe de Urgencias del Virgen del Rocío, Claudio Bueno. / M. G.

Por su parte, el jefe del servicio en el Hospital de Valme el jefe de servicio, Cristóbal Marchante, habla de "momento histórico". "Han sido muchos los años invertidos en luchar para lograr este reconocimiento, que es muy bueno, tanto para los profesionales de esta especialidad médica como para los pacientes que acuden a Urgencias ya que los especialistas recibirán la mejor formación y ello beneficiará a la asistencia. Por fin ponemos fin a años en los que los diferentes Ministerios de Sanidad nos han hecho navegar entre la esperanza y la desesperanza", añade.

También de manera institucional, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha felicitado a todos los urgenciólogos por la nueva especialidad y, en medio de la celebración, insta al Ministerio de Sanidad a constituir la Comisión de la nueva especialidad de Urgencias para contar con los profesionales lo antes posible. "Llevan años luchando de la mano de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, pero también de las comunidades autónomas que apostamos por esta especialidad. El Gobierno de España ha tardado mucho tiempo en hacer realidad esta especialidad, que viene a suplir deficiencias importantes”, ha dicho, al tiempo que ha reiterado que, en este nuevo camino, la pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno de la Nación y en la creación de la Comisión Nacional", ha indicado.

El jefe de Urgencias del Hospital de Valme, Cristóbal Marchante. / M. G.

La nueva especialidad de Urgencias

Aunque aún queda un largo camino por delante, ya se sabe que la formación tendrá una duración mínima de cuatro años, los dos primeros comunes a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Además, se establece un procedimiento para que los facultativos de una de las dos especialidades puedan obtener el título de la otra mediante una prueba de evaluación y un periodo formativo.

La norma también regula el acceso extraordinario al título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias para profesionales que cumplan ciertos requisitos de experiencia y formación. En primer lugar, el acceso directo para las personas que acrediten una prestación de servicio durante, al menos, cuatro años dentro de los siete inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto, y por otro lado, el acceso tras la superación de una prueba práctica para las personas especialistas que acrediten un ejercicio profesional entre dos y cuatro años, en los cuatro años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Los médicos que llevan años dedicados a esta nueva especialidad subrayan la importancia de la urgenciología. La principal característica del urgenciólogo es que tiene que saber manejar "un amplio espectro de patologías".

Hasta ahora, por la ausencia de este campo médico especializado, la atención en urgencias hospitalarias y en emergencias está compuesta por "médicos especializados en otras ramas de la medicina", un porcentaje amplio de médicos de familia, que han completado y desarrollado "una formación por nuestros propios medios", para así abarcar todos los campos de la medicina de Urgencias.

"Ibas haciendo un poco tu propia carrera profesional sin una formación reglada y estructurada como se hace con el resto de las especialidades, lo cual implica que los que ya llevamos muchos años hayamos ido formando a todos los que van llegando nuevos", explica Amparo Fernández de Simón, quien se siente optimista tras la reciente aprobación. "Nos va a permitir dimensionar correctamente los servicios y las necesidades, así como nos va a permitir disponer de gente con una preparación homogénea. Además, también es crucial para la sociedad, que la población sepa que está hablando con un urgenciólogo que es una especialidad como cualquier otra", declara entusiasmada.

Ventajas

Los urgenciólogos entrevistados coinciden en que la creación de esta nueva especialidad conllevará una formación reglada, homogénea y estructurada. El segundo beneficio será que permitirá disponer de futuros especialistas con una formación de alta calidad como la que se oferta en la formación EIR de todas las especialidades en nuestro país.

Además, supone garantizar un relevo profesional para nuestros profesionales; poder hacer previsión a futuro de los Recursos Humanos necesarios y programar una oferta de plazas adecuada que garantice la dotación de los servicios; mejorar la asistencia, perseguir la excelencia en la atención a los ciudadanos, en la formación y en la investigación en este servicio hospitalario; y, sobre todo, seguridad para los ciudadanos que requieren una atención Urgente. "La atención en Medicina de Urgencias y Emergencias ha visto en los últimos tiempos aumentada su complejidad haciendo necesario que el profesional de esta especialidad adquiera competencias específicas", matiza el doctor Cristóbal Marchante.

Todavía es pronto para saber hasta qué punto va a ser atractiva la especialidad en Urgencias y Emergencias para los médicos residentes, aunque las prospecciones que se han hecho reflejan que sí lo es. La doctora Carmen Navarro se muestra optimista. "Ya era la primera opción para un porcentaje no despreciable de residentes pero hasta ahora no podían elegirla para formarse", apunta. "Me consta que un porcentaje importante de los actuales estudiantes de Medicina elegirán la especialidad en el MIR.", afirma seguro el doctor Marchante, a lo que añade Bueno: "la medicina de Urgencias es una actividad que en sí genera mucha adherencia por ser una actividad dinámica y que se desarrolla en una situación crítica donde la rapidez y capacidad de resolución son importantes, y eso tiene su atractivo".