La Fiscalía de Sevilla continúa "tramitando" la denuncia por la cesión de la Plaza de España a Icónica

La Fiscalía de Sevilla continúa "tramitando" la denuncia presentada por 16 promotores musicales en relación con las presuntas irregularidades en la cesión por parte del Ayuntamiento de la Plaza de España a la empresa Green Cow Music para la celebración durante 11 años consecutivos del Icónica Santalucía Sevilla Fest, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público. La empresa organizadora del festival ha asegurado que "no se han abierto diligencias" tras la denuncia presentada por los 16 promotores musicales, según informa Europa Press, pero paradójicamente Icónica dice que ha presentado un escrito de alegaciones ante la Fiscalía.

Las mismas fuentes consultadas han hecho hincapié en que, a pesar de lo que afirma Green Cow Music, el Ministerio Público mantiene "incoadas y tramitándose" unas diligencias de investigación tras la denuncia de los promotores musicales.

Por su parte, Green Cow Music señala que el festival está dentro de las ordenanzas municipales y se muestra "tranquila" por la continuidad del evento, porque "todo es absolutamente legal", añadiendo que la denuncia se basa en "datos falsos" y "no concreta delitos", si bien cabe recordar que en la misma los promotores musicales consideran que los hechos relatados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.

Icónica reconoce que algunos artistas han "rechazado" participar en el festival

Desde la empresa organizadora afirman igualmente que "el daño" a la marca ha provocado problemas a la hora de captar nuevos patrocinadores y el "rechazo" de algún artista a participar por la "incertidumbre", aunque añaden que "no se han perdido apoyos".

Los organizadores manifiestan que se trata del "único festival sostenible" con fondos privados. Han presentado los números de beneficios y han indicado que el evento ha empezado mostrar números verdes desde 2024, siendo el beneficio global de 644.142,47 euros entre las cinco ediciones, con una inversión total de más de 50 millones de euros.

En este sentido, han indicado que "solo una" de las dieciséis promotoras denunciantes "tendría capacidad para organizar el evento" y que el objetivo final del escrito es que "no exista el festival". En esta línea, han señalado directamente a Concert Tour como la "instigadora" de la denuncia. "Se está atacando a Icónica porque es el festival que está marcando la línea de venta en España", ha afirmado.

"No hay licitación pública, el Consistorio decide de forma indiscrecional"

Sobre la concesión del uso de la Plaza de España, los organizadores de Icónica han reiterado que es un proceso "absolutamente legal" siguiendo las ordenanzas vigentes del Ayuntamiento de Sevilla. "No hay licitación pública, el Consistorio decide de forma indiscrecional", han subrayado.

En este sentido, han afirmado que la concesión sigue el mismo modelo que otros festivales de la ciudad como el Interestellar y de España como las cesiones del Teatro Romano de Mérida. Asimismo, han indicado que la normativa actual recoge que la autorización se renueva "año a año" y establece un máximo de 45 días por evento.

También ha remarcado que en caso de concurrencia, el Ayuntamiento "tendría la última palabra" sobre los usos, aunque han afirmado que no se ha presentado una "propuesta similar" durante estos años. No obstante, en la denuncia de los promotores se incluye la evidencia de la "sorprendente falta de respuesta municipal" a una oferta presentada por registro general y ante alcaldía por una de las promotoras denunciantes el pasado 24 de junio de 2025, en la que la promotora ofrecía 600.000 euros más IVA al Ayuntamiento de Sevilla para poder organizar un festival musical en la Plaza de España durante el verano de 2026.

Sobre el papel del Consistorio, los organizadores de Icónica han dejado claro que el acuerdo con Contursa, empresa municipal de turismo, no "garantiza" la realización del festival durante un período largo de tiempo, y han insistido que el acuerdo firmado es un "compromiso" que da "estabilidad" de cara a los patrocinadores, pero que no supone una renovación del evento durante más de un año.

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, señalaba en la firma de este acuerdo en el mes de junio que Icónica Santalucía Fest tendrá un canon por celebrarse en la Plaza de España de 190.000 euros, con un incremento anual de 10.000 euros hasta 2031.

En paralelo, han anunciado la presentación de algunas propuestas de cara a la nueva ordenanza de usos de la Plaza de España que está preparando la Gerencia de Urbanismo. Los organizadores han pedido que el canon se destine "íntegro" a la conservación del espacio y deja abierta la posibilidades a que la nueva ordenanza sí permita licencias de carácter "plurianual". "Estamos a favor de una nueva ordenanza", han precisado.

En cuanto al estado de la Plaza de España, monumento declarado BIC, los organizadores reiteran que "no existe ningún documento" que señale desperfectos en el espacio provocados por el festival. "Hemos puesto la Plaza de España en el foco", han defendido.