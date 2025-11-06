La Fiscalía de Sevilla abre una investigación por la cesión municipal a Icónica de la Plaza de España

La Fiscalía de Sevilla ha abierto unas diligencias de investigación tras la denuncia presentada por 16 promotores musicales en relación con las presuntas irregularidades en la cesión por parte del Ayuntamiento de la Plaza de España a la empresa Green Cow Music para la celebración durante 11 años consecutivos del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público, tras recibir la denuncia de los promotores, la Fiscalía ha decidido incoar estas diligencias para investigar los delitos que estos consideran que se han podido producir en la explotación de este espacio público monumental catalogado como BIC.

En concreto, los promotores musicales consideran que los hechos relatados en la denuncia podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.

Aunque la denuncia iba dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción), de momento la investigación se llevará a cabo por parte de la Fiscalía de Sevilla, sin perjuicio de que la misma se pueda inhibir en favor de Anticorrupción en el caso de que considere que los hechos denunciados se enmarcan dentro de las competencias de esta sección, que investiga ya en Sevilla relevantes macrocausas como el caso de los ERE, Invercaria o las irregularidades en los cursos de formación. Los criterios para que Anticorrupción asuma la investigación de una denuncia son principalmente que los hechos denunciados afecten a la Administración autonómica o que supongan una elevada cuantía.

Los promotores musicales exponen en la denuncia que la mercantil Green Cow Music S.L. ha celebrado el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest durante cinco años (2021-2025 ) en base a un supuesto contrato con la empresa municipal Contursa y ha obtenido según los responsables del Ayuntamiento de Sevilla una prórroga del contrato por seis años más, de 2026 a 2031, para un total de once años de explotación mercantil en exclusiva del mejor espacio público monumental de la ciudad sin concurso, concurrencia, ni publicidad, a pesar de que otros empresarios del sector de reconocida solvencia han solicitado el mismo enclave en 2022, 2023 y 2025 para llevar a cabo otros festivales de música.

Durante los cinco años del Icónica Santalucía Sevilla Fest se han celebrado 107 conciertos con más de 771.000 espectadores, pudiendo generar un volumen de negocio estimado de cerca de 50 millones de euros. Con la prórroga hasta 2031, los posibles ingresos para la mercantil Green Cow Music S.L. en total y durante los once años de exclusividad podrían acercarse a los 150 millones de euros, cifras importantes de destacar -añaden los promotores- para que la Fiscalía valore la magnitud económica de los hechos denunciados.

Icónica paga menos de 4.000 euros por concierto

En este sentido y paralelo al negocio generado en favor de la mercantil Green Cow Music S.L, los promotores estiman que el Ayuntamiento de Sevilla ha podido dejar de ingresar y en consecuencia Green Cow SL se ha beneficiado de hasta 5 millones de euros en concepto de canon o alquiler no abonado por falta de concurrencia, competencia y ausencia de un estudio de mercado por parte municipal que justifique el canon pactado entre Green Cow Music S.L. y Contursa. Según la denuncia, Icónica paga menos de 4.000 euros por alquiler día de concierto en la Plaza de España cuando en el sector se paga hasta 50.000 euros -12 veces más- por otros espacios culturales similares en capitales de provincia con la mitad de aforo.

En la denuncia se incluye la evidencia de la "sorprendente falta de respuesta municipal" a una oferta presentada por registro general y ante alcaldía por una de las promotoras denunciantes el pasado 24 de junio de 2025, en la que la promotora ofrecía 600.000 euros más IVA al Ayuntamiento de Sevilla para poder organizar un festival musical en la Plaza de España durante el verano de 2026.

El ofrecimiento incluía dos ventanas alternativas de fechas: junio-julio o septiembre-octubre de 2026 con la intención de respetar la convivencia con otras programaciones culturales y optimizar el uso público del espacio. La cifra ofrecida, tres veces superior al canon anual que Icónica paga al Ayuntamiento pactado entre ellos, no obtuvo respuesta. Silencio administrativo absoluto como forma de actuar constante del consistorio hispalense en beneficio de la promotora del Festival de Icónica.

Un silencio según los denunciantes que no sólo priva al Ayuntamiento de Sevilla de unos ingresos mayores a lo que ya recibe, sino que también revela una desviación de poder y un trato de favor evidente hacía unos empresarios concretos, dueños de la empresa Green Cow S.L., al impedir que otros promotores culturales accedan en igualdad de condiciones, aseguran.