La formación académica como base para el desarrollo deportivo

El director deportivo del Sevilla F.C, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, y el delegado del Real Betis Balompié , Víctor Antequera, ambos ex futbolistas de los equipos capitalinos, participaron en una mesa redonda titulada “Deporte profesional y futuro”, dentro del curso de verano“Introducción al derecho deportivo. 2ª edición” que dio comienzo en la sede de la UPO en Carmona.

El ex portero del Ramón Sánchez Pizjuán explicó que, tras el fútbol, tuvo que “reinventarse”. Además, “me preocupé en estudiar derecho para tener una continuidad después del fútbol, que es un mundo algo temporal. Esa es la clave: cuando uno desembarca en el deporte profesional y es capaz de entender que esto es una trayectoria que no dura más allá de los 30, 35 o 36 años y, que luego, la vida sigue”, explicó Monchi.

Dio mucha importancia al constante aprendizaje para crecer personal y profesionalmente. “no sólo hay que prever sino que hay que seguir”. “Para ser director deportivo, tuve que aprender idiomas, hacer másteres de dirección deportiva, los cuales no existían mucho en aquella época o másteres de dirección de empresas”, aseguró. “Intenté formarme porque la competitividad en cualquier ámbito de la vida es muy importante”. Finalizando su conferencia, Rodríguez Verdejo quiso dar importancia a la existencia de cursos, foros, estudios o másteres sobre estas materias, que generan “una agenda de contactos que pueden ser una rampa de salida laboral importante”.

Por su parte, el delegado del Betis Balompié destacó que no hay tratos de favor en el ámbito profesional. “No hay preferencia para ex jugadores para puestos en los clubes de fútbol. En lo que se fijan cuando llega un currículum es en la formación profesional y técnica para afrontar el cargo”.

El ex central coincidió con el director deportivo del Sevilla F.C. en la importancia de formarse más allá del balón. “En la vida de futbolista siempre tuve claro que hay que compaginarlo con los estudios”. “Mis padres me exigieron que tenía que aprobar para seguir jugando y también tuve yo mismo, desde muy pequeño, esa autoexigencia”. Para Antequera, el objetivo era claro. “Sacar los estudios y llegar con el fútbol hasta donde llegara”. “Mientras jugaba, acabé la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y empecé una segunda carrera que era Investigación y Técnicas de Mercado, pero no la continué”.

Quiso dar su opinión sobre temas ilegales en el mundo del deporte, como el de los contratos que salpican el mundo del balón. “No merece la pena entrar en pleitos porque la otra parte de un contrato no haya cumplido”. En su opinión, dejó claro que,lo mejor es que “siga habiendo relaciones fluidas entre clubes o agentes”, concluyó el representante del Real Betis Balompié.