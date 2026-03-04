La Fundación La Caixa destina más de 1,7 millones de euros a 62 proyectos de entidades sociales en Sevilla

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación La Caixa Andalucía 2025 ha seleccionado 274 proyectos de entidades sociales en la comunidad andaluza, a los que destinará más de 7.680.000 euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 14.000 personas en situación de vulnerabilidad en Sevilla.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (11 %); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (45 %), y pobreza e inclusión social (44 %).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

"Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial", ha subrayado el subdirector general de Social de la Fundación la Caixa, Marc Simón, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025, que ha tenido lugar en Sevilla.

En el acto intervinieron representantes de una entidad social de la provincia de Sevilla cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025: la Asociación AVANTI Andalucía siglo XXI, con el proyecto Avanti Kids & Mamis: atención integral a la primera infancia (0-3 años) y sus familias, que garantizará el desarrollo integral de niños/as de 0 a 3 años en situación de miltivulnerabilidad y acompañará de forma intensiva a sus madres en Sevilla.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Andalucía 2025 se han presentado 872 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 274 proyectos, que permitirán atender a 54.857 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 1.265 profesionales y 5.089 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 45 % está dirigido a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad; el 44 %, a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 11 % restante, a personas mayores.

En la provincia de Sevilla se ha conseguido un elevado impacto con 62 iniciativas seleccionadas, lo que supone un 22,6 % del total, en 14 municipios.

En Sevilla, son 46 proyectos; las localidades de Dos Hermanas, Écija y Las Cabezas de San Juan tienen dos proyectos cada uno, y los municipios de Bormujos, Espartinas, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Alcor, Pedrera, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares y Utrera, tendrán un proyecto cada uno.

Impulso de las zonas rurales en Andalucía

Además de los 274 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación ”la Caixa” acompañará 14 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Andalucía. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Andalucía de más de 1.300.000 euros para los próximos 3 años.

En la provincia de Sevilla se desarrollarán dos de estos proyectos: Avanza: formación y capacitación, de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, que mejorará la empleabilidad de las personas con discapacidad en entornos rurales, especialmente jóvenes y mujeres. Y el Programa de mejora de la convivencia intercultural y la cohesión social en el municipio de Marchena, de la entidad Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF), que aspira a mejorar la integración de la población inmigrante en Marchena y los municipios colindantes promoviendo la convivencia intercultural, la empleabilidad y la cohesión social a través de acciones formativas, mediación intercultural y sensibilización comunitaria.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 4.884 proyectos en Andalucía, a través de los cuales se ha atendido a 1.600.000 personas con una aportación acumulada de más de 103 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a más de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.