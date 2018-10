La gastronomía de la Gran Manzana en Sevilla

Del neoyorquino Manhattan directamente a Sevilla. Durante los próximos meses de octubre y noviembre podrá sentirse como un auténtico vecino del Upper East Side probando el sabor de la cocina de la Gran Manzana.

Las propuestas del famoso Greenwich Village se trasladarán a la capital andaluza desde el 18 de octubre hasta el 11 de noviembre. Un menú de brunch perfecto para maridar con los mejores coktails clásicos y originales de Seagram's Gin esperan en el restaurante del Hotel Fontecruz Sevilla Seises.

El horario del brunch será de 12:30 a 16:30 horas, con un precio de 18 euros por persona. Durante este periodo, Dante NYC ofrecerá una carta de cocktails exclusivos con un implemento de 8 euros.

Los huevos al horno, la tostada francesa o las tostas de aguacate son solo algunos ejemplos de los platos para degustar en el brunch.

Dante es una institución en NY que cuenta con más de cien años de historia. Desde sus inicios se convirtió en un icono de la ciudad, tanto es así que Al Pacino, Whoopi Goldberg, Jerry Seinfeld, Bob Dylan, Hemingway o Patti Smith, entre otros, se vieron seducidos por sus increíbles y exquisitos coktails.

Durante todo este tiempo se ha mantenido fiel a su herencia italo-neoyorquina, ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de aperitivos y platos en los que prima, a partes iguales, la calidad del producto y los ingredientes internacionales. A esto le acompañan sus elegantes coktails, entre los que se puede destacar Negroni, nombrado "El mejor Negroni de la ciudad" según New York Magazine.

En el último año, Dante NYC ha sido distinguido con múltiples galardones, como el "Mejor Bar Restaurante de América" por Tales of the Cocktail Spirited Awards 2017 o "Mejor Bar de NY" por Time Out New York’s 2018 Bar Awards. Recientemente además, Dante ha sido elegido el noveno mejor bar del mundo por The World's 50 Best Bar, siendo el segundo de NY.

Su carta de coctelería destaca por sus coktails de temporada con frutas frescas, zumos, verduras y hierbas, con un acabado visual impresionante. Clásicos como el Negroni, el Americano, el Sbagliato o su famoso Garibaldi son sus grandes estrellas.