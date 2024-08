Gastronomía, cultura y experiencias: lo que buscan los turistas premium en Sevilla

Sevilla/La apertura de hoteles cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo en los últimos años se ha multiplicado en Sevilla y está prevista la puesta en marcha de otros. Entre ellos, el que ocupará el antiguo convento de San Agustín, el de los antiguos terrenos de Altadis o el antiguo Banco Popular de la Avenida de la Constitución y el que se construirá en La Gavidia. Así hasta diez proyectos de hoteles de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo que se sumarán a los 15 ya existentes en Sevilla. Es más, está prevista la apertura de 25 nuevos hoteles en los próximos dos años, la mayoría de cuatro y cinco estrellas e incluso algunos de cinco estrellas gran lujo (18 de ellos).

La ciudad quiere entrar a lo grande en el circuito Premium de los viajeros, un segmento que no aporta una gran suma al cómputo total de turistas que llegan cada año pero que aporta riqueza a los destinos. De hecho, Sevilla City Office es miembro de la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain.

Un paso más es el que dará del 19 al 21 de enero con la celebración del Luxury International Summit, organizado por la empresa Sevilla Inside y que cuenta con el apoyo de Prodetur,Turismo de Andalucía y Sevilla City Office. Más de 35 compañías turísticas locales y 60 agencias de lujo de Estados Unidos y Latinoamérica se darán cita en el hotel Only You Sevilla. En total se reunirán más de 150 congresistas. Una fecha que no está escogida al azar. Es previa a la celebración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur 2025).

Detrás de Sevilla Inside está Sergio González Cordero Rodríguez, que desde el año 2002 realiza visitas guiadas a Sevilla desde el año 2002 complementadas con actividades que hacen que sus rutas sean una experiencia diferente. Dese conocer cómo trabaja un luthier, en este caso Antonio Bernal, quien ha hecho guitarras para Alejandro Sanz, hasta la posibilidad de conocer la ciudad y su historia a través de una cata olfativa. Diez perfumes que representan puntos diferentes de Sevilla y épocas distintas.

Desde su empresa, Sergio González ha sido testigo de la evolución del turismo de lujo en los últimos años. "Este sector ha cambiado mucho en los últimos diez años. A partir de 2010, más o menos, Sevilla no era un destino para el turismo de lujo, pero en los últimos tiempos ha evolucionado y han comenzado a aparecer viajeros premium. Sobre todo son americanos y asiáticos. Hay muchos brasileños, mexicanos, chilenos, algunos colombianos y de un modo muy esporádico, canadienses", explica.

Conexiones aéreas

Una de las razones por la que ha aumentado este tipo de viajero es por las conexiones aéreas. A las rutas internacionales que cada vez se suman más al aeropuerto de San Pablo se unen las internacionales de Málaga y Madrid. "El destino de estos viajeros que llegan de América o Asia no es Sevilla, sino España, y suelen reservar una media de tres días para su estancia en nuestra ciudad. No sólo visitan la capital, sino que muestran interés por acercarse a otros municipios como Carmona o Santiponce (Itálica)". Estos viajeros tienen un cosumo medio de 300 euros (el gasto medio de los turistas en Andalucía es de 150).

Sobre la incidencia del turismo premium en las estadística totales de viajeros, es poco significativa. De hecho, el mayor incremento de viajeros ha sido de los turitas asiáticos, "un origen que mueve mucho turismo de bajo coste". Uno de los que ha crecido mucho son los provenientes de Corea del Sur.

Para Sergio González, conseguir la conexión con Miami o con países latinoamericanos y asiáticos es el trabajo que queda por delante para facilitar la llegada de pasajeros desde esos países emisores. La última en incorporarse ha sido Pegasus, que aunque es cierto que se trata de una aerolínea de bajo coste, conectará Sevilla con Estambul. Habrá tres vuelos por semana y el primero se hará el 24 de septiembre. En concreto, los martes, jueves y sábados hasta el aeropuerto internacional Sabiha Gökçen (SAW).

En Sevilla Inside, de los 4.500 grupos de viajeros que atienden al año, menos del diez por ciento son asiáticos. En total, la empresa llevó a unas 250.000 personas a la Catedral y el Real Alcázar durante 2023. Tienen tres característics que forman parte de su manera de entender un servicio turístico exclusivo: guias profesionales propios, vehículos con chófer disponible para los desplazamientos de los clientes y actividades que buscan crear experiencias a los viajeros.

El lujo de lo exclusivo

Más allá de las marcas de lujo (que en realidad este tipo de viajeros puede encontrar en cualquier lugar de mundo) los viajeros premium buscan la exclusividad de la artesanía o el producto hecho para ellos. "Quieren experiencias diferentes como una visita a un luthier o disfrutar de la gastronomía en el reservado de un restaurante de calidad", explica Sergio González.

Uno de los servicios que más agradecen los clientes de Sevilla Inside es la posibilidad de tener un conductor a su disposición desde que llegan a Sevilla, además de guías profesionales exclusivo durante todas las visitas concertadas.

"Lo que buscan este tipo de viajeros en Sevilla como destino depende mucho de la promoción que la ciudad o la región haya hecho en los países de origen", explica Sergio González. En cualquier caso, hay algunos rasgos significativos que se repiten como la privacidad, visitas exclusivas y gastronomía. No tanto en restaurantes de renombre sino en los que tengan una cocina representativa y diferenciada de la zona en la que están. Eso sí, sobre todo en el caso de que sean personas reconocibles por el resto de los ciudadanos, suelen pedir reservados. "Algunos de los clientes forman parte de la lista Forbes y ponemos especial cuidado en buscar productos no sólo de calidad, sino que sean exclusivos", afirma. "Ofrecemos cosas que nuestros viajeros no saben que existen y que son productos exclusivos y de calidad. Uno de ellos es la visita a Antonio Bernal, un luthier cuyas guitarras son utilizadas por artistas como Alejandro Sanz".

En el taller Guitarrería Álvarez y Bernal se han grabado programas de televisión, documentales e incluso se pueden encontrar a artistas conocidos donde multitud de artistas acuden asiduamente a interpretar su música en directo. Artistas como Vanesa Martín, David Barrull, José Antonio Rodríguez, Juan Carmona, Juanito Makandé, Amparo Lagares, Lya, Tino van der Sman o el reciente precio nacional de guitarra flamenca Francisco Prieto han pasado por el taller y han grabado sus actuaciones sumando más de medio millón de reproducciones en redes sociales. La visita finaliza con una master class con un guitarrista profesional para conocer los sonidos mágicos de las guitarras. "Este tipo de turista premium suele valorar mucho este tipo de experiencias únicas".

Marcas de lujo

En este segmento más que marcas de lujo, se buscan productos exclusivos. "No es tanto que haya una marca premium de ropa, relojes, calzados o coches. Si hay un viajero premium en alguna ciudad son las propias marchas de lujo las que se acercan al hotel donde esté alojado el turista con un potrfolio de productos para ofrecer a estos clientes supertop. Esto es algo habitual. Pero cuando viajamos, lo que queremos es conocer lo propio del destino. Independientemente de si es en gran lujo o de bajo coste. Solemos relacionar el lujo con lo extremadamente caro, y no van por ahí los tiros".

Por eso, desde esta empresa, que es una de las más importantes en este sector en Sevilla, explican que para mejorar el turismo de compras en Sevilla y provincia, hay que apoyar a los artesanos de oficios tradicionales. "Trabajamos para que el lujo sea tambien oferecer experiencias y servicios, de manera que se creen necesidades de consumo para este tipo de viajeros", afirma.

De hecho, los turistas premium buscan muchas veces "dejarse sorprender" hay que tener en cuenta que cuando una persona vive rodeado de lujos a los que puede tener acceso en cualquier parte del mundo, viaja para descubrir lugares y productos nuevos. En este sentido, una de las experiencias que ofrece Inside tiene mucho que ver con esta idea. Descubrir la historia de Sevilla a través de los aromas de los diferentes perfumes utilizados a lo largo de las épocas que han marcado a la ciudad. Todo ello con guías oficiales y el regalo de una caja con los distintas esencias.

Mercado hotelero en crecimiento

El pasado mes de mayo, un informe de la empresa Christie &Co, una de las principales consultoras especializadas en la compraventa de propiedades hoteleras, señalaba que el mercado hotelero de Sevilla había subido sustancialmente en categoría en los últimos años con el incremento de hoteles de 4 y 5 estrellas. Esta situación, según la consultora, favorece un aumento global de ADR (Average Daily Rate o tarifa media diaria de una habitación) y el RevPAR (l Revenue Per Available Room o Ingresos por habitación disponible) para todos los hoteles de la ciudad al atraer a un visitante más internacional.

Durante los últimos diez años, el número de viajeros que llegaron al aeropuerto de San Pablo se ha incrementado un 91% mientras las pernoctaciones aumentaron un 86%. Los 25 proyectos hoteleros previstos en Sevilla para los próximos años supondrán un total de más de 1.700 nuevas habitaciones, destacando 12 hoteles de 4 estrellas con unas 1.000 habitaciones y 6 de 5 estrellas con algo más de 400. A lo largo de 2025 se preve la aperturar de 8 nuevos hoteles y 6 para 2026.