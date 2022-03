La geolocalización de los patrulleros de la Policía Local de Sevilla no funciona

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Sevilla ha alertado del peligro que corren los y las policías de Sevilla que trabajan en la calle al no funcionar la geolocalización de los patrulleros desde hace semanas.

En una nota de prensa, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento hispalense ha denunciado que, debido a esta situación, se hace "imposible" localizar un vehículo policial vía GPS si ocurriese alguna emergencia o en el caso de que pidiera apoyo a otras unidades.

"Cada vez que comienza un turno de trabajo, el operador de radio de la sala de control tiene que lanzar un comunicado general para informar de la situación y pedir a los agentes que trabajan en la calle que extremen las precauciones", ha declarado el sindicato, que ha añadido que "igualmente hay que pedir que, cada vez que actúen con personas en la vía pública, comuniquen su posición para que el resto de compañeros sepan su última localización por si necesitan apoyo".

El sindicato ha lamentado que la Policía Local de Sevilla "esté trabajando en pleno siglo XXI con medios de los años 80" y ha recordado que los agentes sufren la dejadez de los diferentes gobiernos municipales desde hace años con independencia del partido que lo sustentase.

"Este mal funcionamiento del centro de control y transmisiones de la Policía Local no es nuevo. El actual programa de gestión es arcaico y el sistema informático operativo ya no existe, por lo que no se pueden aplicar actualizaciones a los diferentes programas informáticos que necesita la policía ni se pueden implantar nuevas bases de datos para consultar policiales", ha subrayado CSIF.

La Central Sindical también ha explicado que la emisora policial se cae muchas veces y los agentes que están en sala no pueden comunicarse con los que están en la calle y viceversa, a lo que hay que sumar que "como el programa de gestión no funciona correctamente, los policías del centro de control no pueden utilizar las emisoras base y deben recurrir a emisoras portátiles, que hacen perder operatividad".

Por último, CSIF ha indicado que "el actual delegado, Juan Carlos Cabrera, lleva mucho tiempo anunciando que se iba a instalar un nuevo programa de gestión, pero una vez más es venta de humo", por lo que ha exigido una rápida solución a los problemas que sufren los policías de Sevilla que salen a la calle "con la implantación de un nuevo sistema de gestión de los servicios que entran a través del 112 y del 092 para que nuestros compañeros puedan trabajar con seguridad".