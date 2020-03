Las gestoras de apartamentos de Sevilla anuncian una bajada de ingresos por el coronavirus

Una forma de curarse en salud o el reconocimiento de un problema que ya se está acusando y que se acentuará más en los próximos meses. El efecto del coronavirus ya se nota en el turismo, prueba de lo cual es que algunas de las principales empresas que gestionan apartamentos, que han preferido guardar el anonimato, han advertido esta semana de una bajada de la actividad. Y lo han hecho por escrito y sin restar adjetivos al aviso. Quizás sea una prueba más de que en un mundo globalizado se notan pronto en un sitio los efectos de cuanto ocurre a miles de kilómetros.

La carta dirigida a los propuetarios tiene un encabezamiento claro: “Os enviamos este e mail con motivo de la situación que se está viviendo en Italia y otros lugares del mundo con motivo del coronavirus y su impacto en el turismo”. Y acto seguido reconoce el problema en contraste con las opiniones de algunos dirigentes públicos: “Actualmente el coronavirus está teniendo un impacto directo en el turismo, es decir, ha disminuido muy considerablemente la llegada de chinos a España (y a todos los destinos). Afortunadamente el público chino no es de los más importantes y por tanto, aunque algo podremos notarlo, no vemos razones de preocupación en ello”. El público asiático quizás no sea el que más demanda suponga para algunas gestoras en particular, pero para otras sí lo es.

Los factores que más preocupan, según se explica en la carta interna son dos. Se trata de la bajada de público viajero en general “por no querer entrar en aviones, o no querer visitar otros espacios concurridos”. Sobre todo personas procedentes de los Estados Unidos con destinos europeos. Y, en segundo lugar, la incertidumbre que se sufre en cuanto a “dónde está el virus”, que podría materializarse en “miedo real” si empiezan a darse casos en España y situaciones como las que está viviendo Italia. “Este caso sí sería más preocupante al afectarnos directamente como destino vacacional independientemente de la nacionalidad del viajero”.

Una carta enviada con anterioridad

Hay que tener en cuenta que la carta fue enviada antes de que se conocieran los dos primeros casos de pacientes infectados en Sevilla, un varón que había estado en un reunión de trabajo en Málaga, y un profesional de la Medicina. El varón referido ha sido, de hecho, el primer caso detectado en España. Está siendo tratado en el Hospital Virgen del Rocío. La Organización Mundial de la Salud eleva el riesgo de expansión a “muy alto”. El segundo caso es el de un médico de 58 años que atendió, precisamente, al primer paciente infectado en Sevilla.

La carta de la gestora de apartamentos finaliza con un mensaje esperanzador, sobre todo si te tiene en cuenta que la ciudad entra en primavera en sus meses de temporada alta: “Esperamos que la situación del coronavirus vaya remitiendo poco a poco y que no comiencen a salir brotes en nuestro país. Confiamos en que sea así, pero por si acaso queríamos ir informándoos”. El propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pedido públicamente “prudencia” sobre el coronavirus y “no alarmar” sobre la suspensión de grandes acontecimientos en Sevilla.

El alcalde no quiere “alarmismos”. Y advierte de que no hay riesgo que obligue a que concentraciones multitudinarias de personas “deban suspenderse”. Prometió estar atento “a la evolución y al proceso de la enfermedad”. Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-espadas-pide-prudencia-coronavirus-no-alarmar-suspension-grandes-eventos-sevilla-20200226172001.html (c) 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.