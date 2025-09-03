El Gobierno concluye las mejoras de seguridad en la vía ciclo-peatonal del Puente de Itálica

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de mejora de la seguridad ciclo-peatonal en el Puente de Itálica de la SE-30. La actuación se ha llevado a cabo entre los kilómetros 21,7 y 22,2 y ha contado con un presupuesto de 1,22 millones de euros (IVA incluido). La protección de los que transitan por la senda ciclo-peatonal del puente frente al tráfico rodado ha sido el principal objetivo de la intervención.

En la obra se ha conectado el carril bici con las vías ciclistas existentes a ambos lados del puente, en Camas del lado occidental y en el Parque del Alamillo de Sevilla del lado oriental. Se ha instalado un sistema de contención que permite proteger adecuadamente a los usuarios vulnerables en caso de accidente de tráfico, así como evitar la eventual caída de ciclistas por los extremos de la plataforma.

Del mismo modo, se ha sustituido la barandilla, se ha mejorado el pavimento y se ha ordenado la circulación de ciclistas de manera que se lleve a cabo en un único sentido en cada lado. Por último, se han realizado obras de conservación en la estructura del puente, en la imposta zona lateral exterior.

La financiación se ha basado en los fondos Next GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro del programa de modernización de los túneles de la Red de Carreteras del Estado y protección de la fauna y usuarios vulnerables. La intervención, además, está en línea con la Estrategia Estatal por la Bicicleta que lidera este Ministerio.

En concreto, las actuaciones llevadas a cabo han sido consistido en la instalación de 996 metros de pretil de hormigón de clase contención muy alta; 954 metros de barandilla, con mejora sobre la vía de Adif con la colocación de casi 100 metros de barrera antivandálica; y un nuevo pórtico con cimentación de micropilotes. A eso hay que añadir la regeneración y reconstrucción tanto de las impostas como de plataforma ciclo-peatonal y la ejecución de 1677 metros cuadrados de revestimiento de pavimento en aceras y 277 metros de carril bici con pavimento de hormigón.