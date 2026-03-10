El Gobierno invierte 2,5 millones en un innovador fármaco contra el cáncer desarrollado en Sevilla

El Gobierno de España ha destinado 2,5 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para impulsar la investigación de un prometedor fármaco contra el cáncer de pulmón desarrollado en Sevilla. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, se ha reunido con Vicente Salinas, investigador principal del proyecto Viontech, para conocer los avances de esta iniciativa científica con marcado sello andaluz que aspira a transformar el tratamiento oncológico en España.

El proyecto, denominado PVT-1, está centrado en el desarrollo de una solución terapéutica para pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), que representa el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. La iniciativa cuenta con una financiación total de 4.582.372 euros, de los cuales 2,5 millones proceden de una subvención del CDTI dentro del programa FEDER 2021-2027, tras haber obtenido el prestigioso Sello de Excelencia+. Este reconocimiento acredita la calidad científica y el potencial innovador del proyecto impulsado desde Mairena del Alcor.

La investigación se desarrolla a través de Plus Vitech S.L., una empresa biotecnológica nacida en el entorno del sistema público de investigación en Andalucía. Su impulsor, el doctor Vicente Salinas Martín, es doctor en Medicina y máster en Oncología Molecular, con más de diez años de experiencia investigadora centrada en el estudio del receptor NK1R como diana terapéutica en el cáncer y en su relación con los procesos de inflamación asociados a la enfermedad. El equipo investigador aspira a avanzar en el desarrollo de tratamientos más eficaces y personalizados contra el cáncer, reforzando al mismo tiempo el papel de la investigación biomédica andaluza en el ámbito internacional.

Características innovadoras

Una de las principales ventajas del fármaco es la adaptación y mejora de compuestos ya existentes para potenciar su eficacia frente al cáncer. Este planteamiento permite acelerar los procesos de desarrollo y reducir los plazos habituales en la investigación farmacológica oncológica. La estrategia de reutilización de moléculas conocidas, combinada con modificaciones específicas, representa un enfoque innovador que podría reducir considerablemente los tiempos de llegada al mercado.

Además, el fármaco es de administración oral, lo que permitiría a los pacientes seguir el tratamiento desde su domicilio sin necesidad de acudir de forma constante al hospital. Esta característica mejora significativamente la autonomía y calidad de vida de los pacientes, al mismo tiempo que reduce la presión asistencial en los centros sanitarios. En un contexto de saturación hospitalaria, esta ventaja cobra especial relevancia para el sistema sanitario público.

El equipo investigador trabaja para que el fármaco tenga un alto perfil de seguridad y una menor toxicidad que muchos tratamientos oncológicos actuales, lo que podría traducirse en menos efectos secundarios para los pacientes. Los tratamientos convencionales de quimioterapia suelen provocar importantes efectos adversos que limitan la calidad de vida de quienes los reciben, por lo que este avance representaría un salto cualitativo importante en el abordaje terapéutico del cáncer de pulmón.

Inversión pública y desarrollo territorial en Mairena del Alcor

Durante su visita al municipio sevillano, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha tomado parte en la Junta Local de Seguridad de Mairena del Alcor, donde ha destacado "la fuerza inversora del Gobierno de España a través de los fondos CDTI materializados en el proyecto de Plus Vitech". La iniciativa forma parte de la apuesta inversora del Ejecutivo central en Mairena del Alcor, municipio sede del proyecto que también moviliza inversiones EDIL para el desarrollo local procedentes del Gobierno de España.

Estas partidas presupuestarias reflejan el compromiso gubernamental con la investigación biomédica y el desarrollo territorial equilibrado, convirtiendo a Mairena del Alcor en un referente de innovación biotecnológica en Andalucía. Los fondos EDIL complementan la inversión en I+D+i con actuaciones orientadas al desarrollo económico y social del municipio, generando un ecosistema favorable para la actividad científica y empresarial.

En el ámbito de la seguridad, Toscano ha destacado que la criminalidad en Mairena del Alcor se sitúa en un nivel "sensiblemente más bajo" que en el resto de su entorno. De hecho, la localidad registra una tasa "aproximadamente de la mitad de la media nacional y muy inferior" a las cifras de la provincia de Sevilla y de Andalucía. Este dato refuerza el atractivo del municipio como sede de proyectos empresariales y científicos de alto valor añadido.