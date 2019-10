Un otoño de grandes eventos eleva a casi el 90% la ocupación hotelera en Sevilla

Más de medio millón de participantes en una treintena de grandes eventos. Es el balance de las citas organizadas en Sevilla en el último trimestre de 2019, un año de grandes hitos turísticos y proyección internacional para la capital, que no entiende ya de temporada baja. La agenda de lo que resta de año confirma una tendencia que consolida el otoño como época de gran afluencia turística. Y, de hecho, noviembre apunta a un lleno en la mayoría de los establecimientos de la ciudad.

Sólo para el primer fin de semana, la ocupación ronda ya el 87% en los hoteles, según una muestra realizada por la Asociación de Hoteleros de Sevilla y que toma como referencia las reservas en 46 establecimientos que representan casi el 40% de las plazas ofertadas, desde hoteles de cinco estrellas a pensiones.

La causa está en la celebración de un gran evento, la entrega de los premios de la MTV, en la que participarán unas 30.000 personas, según los cálculos de los organizadores. Sólo la gala que tendrá lugar el domingo en Fibes reunirá a 5.000 asistentes, si bien el resto son aficionados que seguirán los conciertos programados durante todo un fin de semana que coincide con el puente de Todos los Santos.

En las noches del 1 y 2 de noviembre se colgarán el cartel de completo porque, aunque en estos quince días antes quedan hoteles de todas las categorías con habitaciones libres, los precios apuntan a esta tendencia, según la experiencia de los hoteleros. A fecha de hoy, 15 de octubre, hay hoteles que ofrecen habitaciones por mil euros la noche. La noche del domingo, 3 de noviembre, el día de la gala MTV, la ocupación sigue siendo buena, del 70%.

Basta con mirar en alguno de los buscadores de reservas más populares, para constatar esta previsión del sector, pues a fecha de hoy más del 90% de los establecimientos de la capital no ofrecen ya reservas. Hoteles y también apartamentos turísticos. Según David Moreno, portavoz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), queda menos del 20% de plazas disponibles, pero confían en llegar al lleno días antes de la cita. Los datos de Apartsur, asociación que también agrupa a propietarios y gestores de viviendas turísticas y vacacionales, apuntan a un 94% de plazas reservadas a día de hoy.

Las previsiones de los organizadores, según la experiencia de 2018, cuando la gala se celebró en Bilbao, es que la MTV ocupe al menos 6.000 habitaciones de hoteles durante más de una semana. Sólo en la gala de la noche del domingo habrá 5.000 invitados. El impacto en la ciudad de estos premios se estima en 50 millones de euros, una proyección impagable y números que revolucionan al sector en una temporada, tradicionalmente, de descenso del negocio.

We're taking over the city of 🇪🇸 Seville 🇪🇸 in just 3 WEEKS!!! Show of ✋ if you're ready for the #MTVEMA! pic.twitter.com/vTR3TuB3XX