Sevilla acogerá el próximo consejo de ministros de la Agencia Espacial Europea

Sevilla acogerá el próximo Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), máximo órgano de esta agencia en el que, bajo presidencia española, se decidirán las próximas prioridades y misiones de Europa en el espacio.

El encuentro tendrá lugar en la capital andaluza en noviembre de 2019, según ha adelantado la ESA.

La decisión se ha tomado hoy en la sede de esta agencia en Villanueva de la Cañada, Madrid, en la reunión ministerial intermedia preparatoria del citado Consejo de noviembre.

Ahora la ESA está en el camino del Consejo Ministerial de 2019 en Sevilla -el anterior fue en Lucerna, Suiza, en 2016-, con un "programa espacial ambicioso", ha resumido el director de la ESA, Jan Wörner, en su cuenta de Twitter.

