Las aves de corral de Sevilla y 46 municipios de la provincia, confinadas para evitar la propagación de la gripe aviar

La capital sevillana y 46 municipios de la provincia han sido declarados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación zonas de "especial riesgo y de especial vigilancia ante la amenaza de la gripe aviar".

La medida principal, que entra en vigor el próximo lunes, es el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral de casi 200 municipios andaluces, una actuación preventiva destinada a evitar el contacto con aves silvestres y frenar la posible propagación del virus.

Sevilla, la provincia andaluza más afectada

Sevilla es la provincia con más municipios en la lista de localidades afectadas por el confinamiento de las aves de corral.

Además de la propia capital, las medidas se aplicarán desde el lunes en estos municipios: Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Las Cabezas de San Juan, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, El Cuervo, Dos Hermanas, Espartinas, Estepa, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Lebrija, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Martín de la Jara, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pedrera, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, La Roda de Andalucía, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y El Viso del Alcor.

Otras medidas aparte del confinamiento

Además de esta restricción, la normativa contempla una serie de prohibiciones y obligaciones adicionales.

Queda prohibida la utilización de aves de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo, así como la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de corral.

La cría al aire libre también está vetada, salvo en casos excepcionales en los que la autoridad competente autorice su mantenimiento mediante la instalación de telas pajareras u otros sistemas de protección que impidan el acceso de aves silvestres. En esas circunstancias, la alimentación y el agua deberán proporcionarse en el interior de las instalaciones o en espacios cubiertos, para evitar cualquier contacto con fauna silvestre.

Asimismo, se prohíbe el uso de agua procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido previamente tratada para garantizar la inactivación de posibles virus. Los depósitos de agua situados en el exterior y necesarios por motivos de bienestar animal deberán estar adecuadamente protegidos contra la entrada de aves acuáticas silvestres.

Por último, no se permitirá la presencia de aves de corral ni de aves cautivas en ferias, certámenes ganaderos, exhibiciones, muestras o celebraciones culturales, ni en cualquier otro tipo de concentración que suponga riesgo de transmisión.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

Las comunidades autónomas pueden determinar otras medidas complementarias para reforzar la protección contra esta enfermedad, al tener las competencias en sanidad animal.