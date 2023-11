Gritos contra el Rey y ausencia de incidentes en la segunda concentración contra la amnistía en Sevilla

Algo más de doscientas personas han participado este martes en la segunda concentración que se convoca en dos días contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus negociaciones con los partidos independentistas catalanes de cara a su investidura, que pasan por amnistiar a todos los que fueron condenados por el procès. En la sede del PSOE provincial en la calle Luis Montoto un ambiente de tensión patente contra el líder del PSOE, y contra el PSOE en general, pero también más pacífico que el vivido el lunes en Madrid, los asistentes han estado cerca de una hora gritando todo tipo de consignas y lo más llamativo es que entre sus dianas han incluido al rey Felipe VI.

El breve cúmulo de gritos contra el monarca ha empezado con un "¡Felipe, masón, defiende tu nación!". Poco después, alguien ha lanzado un "¡viva el Rey!" que, sin embargo, ha sido inmediatamente contestado por un pequeño grupo de manifestantes con expresiones como "fuera" o "culpable". Las críticas al Rey y a su familia han concluido con la exclamación "¡Borbones, cabrones, no tenéis cojones!". El grupo de jóvenes que había abucheado los vivas al rey ha abandonado la concentración en ese momento, pero ha sido seguido por varios policías nacionales. Antes de que alcanzasen la Ronda Histórica por la Florida, los agentes los han parado unos minutos, les han pedido sus datos y ya los han dejado marchar.

La Policía Nacional también ha sido objeto de algún que otro cántico, como "Policía, Sánchez no te quiere" o "aquí hay más Policía que en la valla de Melilla". Los participantes también han pedido la dimisión del ministro del Interior, Manuel Marlaska, en línea con las reclamaciones de Vox a raíz de lo ocurrido el lunes en la manifestación de Madrid.

El despliegue de la autoridad ha sido una de las notas más resaltables de la noche. La Policía se ha presentado allí con seis furgones y una veintena de agentes para evitar cualquier suceso, además de un buen número de vallas en posición disuasoria para impedir el acceso a la acera donde se ubica la sede provincial del PSOE, en el número 9 de Luis Montoto. Y ha conseguido su objetivo. No ha habido el más mínimo indicio de que pudiese producirse algún altercado y los manifestantes, al margen de la tensión de sus consignas, se han portado con civismo. En el elegante edificio que alberga a los socialistas, como era de esperar, no había nadie ya a las ocho de la tarde, momento en el que comenzó la concentración.

Los gritos, de todas formas, empezaron un poco antes desde la isleta situada en el vértice de la calle y La Florida, donde se apostaban las personas que después llevaron la voz cantante con el megáfono. La anécdota en esos momentos previos fue el fugaz paso de una joven en bicicleta que, al ver lo que allí se cocía, gritó "¡viva la República!".

A las ocho menos poco, cuando la Policía movió dos furgones para colocarlos sobre la acera que da a la sede del PSOE, el centenar de personas que ya podía haber allí no pudo contenerse más y emprendió el lanzamiento de consignas. "¡Ese furgón, a Puigdemont!" fue el primero. A partir de ahí, otras más clásicas como "España unida jamás será vencida", "España no se vende, España se defiende" o la inevitable "que te vote Txapote".

El presidente del Gobierno, era de esperar, fue quien recibió más dardos. "Sánchez, traidor, golpistas a prisión", "Sánchez, traidor, no tienes perdón", "Sánchez a prisión y Gobierno dimisión", "Sánchez, cabrón, presenta la dimisión"... Hubo multitud de soflamas contra el dirigente del PSOE, aunque el partido tampoco se libró: "Socialistas, cabrones y golpistas", "socialista, terrorista", "tiempo de rojos, hambre y piojos", "partido socialista, ni obrero ni español", "socialista el que no bote"... Muchas de las protestas, también como dato anecdótico, han sido adaptaciones de cánticos del mundo del fútbol. O esos cánticos tal cual, por ejemplo el "hasta los huevos, estamos hasta los huevos".

Por lo demás, en los 55 minutos que han permanecido protestando, los asistentes han tenido tiempo para cebarse también con el expresidente de la Generalitat y los independentistas en general: "España, una, no 51" y "no nos engañan, Cataluña es España" han sido los más aclamados. Y por supuesto no han faltado el "viva España", el grito por la "unidad nacional" o el "amnistía es traición".