Un grupo de vecinos solicitan a Urbanismo que revoque la licencia para las Casas de Pinillos

Un hombre camina por el gran patio de las Casas de Pinillos, entre las calles Júpiter y Luis Cadarso.

La Asociación Pinillos. Vivienda, Ciudad y Patrimonio ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Sevilla la revocación de las licencias concedidas al proyecto urbanístico promovido en la conocida como manzana de Pinillos, al considerar que vulnera la normativa urbanística vigente y pone en riesgo la conservación de la concepción unitaria de uno de los conjuntos residenciales más singulares de la ciudad histórica.

La asociación advierte que las licencias concedidas permitirían alterar de forma irreversible la concepción unitaria del edificio, protegido patrimonialmente desde 1995, además de afectar a elementos comunes y a viviendas cuyos propietarios no han sido tenidos en cuenta en el proceso. Las Casas de Pinillos, proyectada en 1922 por el arquitecto Antonio Arévalo e integrada en el ensanche de San Roque–Santa Justa, es uno de los mejores ejemplos conservados en Sevilla de manzana cerrada en ensanche. Su característico patio interior, su integración en la topografía en torno al antiguo cauce del Tagarete y su continuidad histórica como espacio de vivienda y trabajo de clase trabajadora le otorgan un alto valor urbano, social y patrimonial.

El edificio cuenta con protección parcial en Grado 1 dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que obliga a preservar expresamente su concepción unitaria, la primera crujía y sus alineaciones.

Un proyecto cuestionado por vecinos y expertos

La asociación señala que el proyecto impulsado por la promotora, presentado como una “rehabilitación integral”, no ha tenido en cuenta la opinión de cerca de 30 propietarios de las 72 viviendas originales, y plantea actuaciones que, a juicio de éstos, incumplen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch). Entre las principales objeciones destacan:

–La construcción de un aparcamiento subterráneo de tres plantas bajo el patio, con accesos que no cumplen las dimensiones mínimas exigidas por el planeamiento ni las condiciones de seguridad y accesibilidad peatonal, pese a lo cual se ha concedido licencia.

–La construcción de áticos sobre la mitad de la manzana, lo que rompería la unidad volumétrica del conjunto, expresamente protegida, creando un edificio desequilibrado con alturas distintas en cada mitad.

–La ocupación parcial de la primera crujía del edificio con dicho áticos, incumpliéndose la ficha de catalogación del inmueble, que protege dicha primera crujía.

–El rebaje del nivel del patio y de los locales del semisótano para intentar introducir entreplantas en ellos, empeorando la accesibilidad del espacio libre público previsto en el PGOU y pudiendo afectar al saneamiento y a la cimentación de viviendas que no son propiedad de la promotora, y sin el consentimiento de sus propietarios.

La edificación cuenta con una protección parcial en Grado 1. / Juan Carlos Vázquez

La asociación denuncia, además, que parte de la tramitación se ha apoyado en documentación gráfica que no se corresponde con los proyectos realmente presentados para la obtención de licencias, lo que habría inducido a error a los órganos consultivos en materia de patrimonio.

Por todo ello, la Asociación Pinillos reclama al gobierno municipal que haga cumplir la normativa urbanística y patrimonial vigente, revise el procedimiento seguido y revoque las licencias otorgadas, evitando una intervención que supondría la pérdida de valores históricos, urbanos y sociales del edificio y frustraría la posibilidad de que su patio adquiera el verdadero carácter de espacio libre público establecido en el PGOU vigente.