La Guardia Civil se incauta de más de 24.500 vapers ilegales en Sevilla

La Guardia Civil de Sevilla, en el marco de los servicios para la prevención del contrabando y resguardo fiscal, ha realizado dos operaciones en las que ha intervenido un total de 24.520 vapers de origen ilícito. Estos artículos tienen un valor total en el mercado de 312.480 euros.

Según informó este jueves el instituto armado, la primera de las operaciones desarrollada se inició tras tener conocimiento por parte de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla PAFIF de un vehículo procedente de Polonia y que pudiera transportar mercancía ilegal en su interior. Establecido un dispositivo de vigilancia, rápidamente se localizó el camión circulando por la A-4 siendo interceptado por la Guardia Civil. Durante el registro de la mercancía transportada, los investigadores se incautaron de 12.200 vapers de contrabando con un valor estimado en el mercado de 146.400 euros.

Tras la identificación del conductor del camión y registro del vehículo, se constató por parte de los guardias civiles que el destino final del material ilegal interceptado sería una empresa ubicada en la provincia de Sevilla. La intervención finalizó con la identificación de un varón como presunto responsable de la recepción del producto, procediendo a ser denunciado por una infracción en materia de contrabando y sanidad, siendo igualmente el género intervenido para su posterior destrucción.

En la segunda de las operaciones, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia tras sospechas de la presunta comisión de una actividad ilícita de contrabando por parte de una empresa ubicada en Algeciras. En uno de estos dispositivos, la Guardia Civil interceptó una furgoneta circulando por la provincia de Sevilla y con destino la mencionada localidad gaditana.

En la inspección realizada a la mercancía, los agentes se incautaron de un total de 12.320 vapers de origen ilícito, al no poder certificarse en la documentación la procedencia y trazabilidad del producto, no ateniéndose a la legislación sanitaria vigente que regula su distribución y venta de este tipo de productos. El valor del material incautado ascendería en el mercado a los 172.480 euros.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un Delito de contrabando, delito contra la salud pública, así como delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y delito de estafa, siendo puestas a disposición de la Autoridad judicial competente.

Se estima que por parte de los presuntos autores se pretendía comercializar la venta de estos productos a través de tiendas especializadas para fumadores en diferentes localidades del territorio nacional, y a través de la venta on line. El producto aprehendido ha sido destruido en su totalidad al no poder demostrar su origen, así como el control sanitario del mismo pudiendo considerarse perjudiciales para la salud.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla, el Grupo de Investigación de la Compañía de Utrera junto con agentes del puesto principal de Los Palacios.