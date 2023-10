La guerra en Gaza anula las peregrinaciones de Sevilla a Tierra Santa hasta mediados de 2024

Sevilla se queda sin peregrinaciones a Tierra Santa por el momento. La guerra desatada en la región de Gaza ha provocado que las agencias cancelen las rutas previstas los próximos meses en distintas ciudades de Israel y Palestina. Una situación que, según los responsables de estas empresas, se extenderá hasta mediados de 2024. La devolución del dinero, eso sí, sólo es posible cuando las compañías aéreas anulen los vuelos por el conflicto bélico.

Viajar a Jerusalén es el deseo de muchos sevillanos. Bien por motivos de fe o por conocer una ciudad fundamental en la historia de la humanidad y que es centro de peregrinación de las tres principales religiones monoteístas. Acudir a Tierra Santa, sin embargo, siempre ha estado a expensas de las tensiones existentes entre Israel y Palestina. Una condición de la que avisan los responsables de las agencias de viaje que organizan las peregrinaciones. La última situación crítica se vivió en verano de 2014, justo cuando allí se encontraba una expedición diocesana que había partido de Sevilla.

Antonio Távora, director de Viajes Triana, lo vivió en primera persona. Organizó aquella peregrinación cuando Hamas lanzó más de 60 misiles en la franja de Gaza, lo que provocó que el Estado israelí desplegara la Operación Margen Protector. Aquella situación duró apenas dos semanas, pero dejó 2.205 muertos palestinos y 71 israelíes fallecidos. Fueron días de sirenas y de tener que acudir en más de una ocasión a los numerosos refugios preparados para estos casos.

Aquel conflicto, sin embargo, no provocó la cancelación de los vuelos, por lo que la siguiente peregrinación, planeada días después y promovida por diversas hermandades sevillanas, se desarrolló cuando aún se estaban lanzando misiles en territorio israelí. Pudo celebrarse sin ningún problema.

Un conflicto más largo

Dicha situación dista mucho de la actual, con connotaciones más graves que hacen prever que se prolongue en el tiempo. De hecho, desde su inicio se habla de guerra entre Israel y Hamas, lo que ha provocado que se cancelen los viajes previstos hasta finales de 2023. En Viajes Triana se habían preparado cuatro peregrinaciones por parte de comunidades parroquiales, que ya se han suspendido. Respecto a las previstas para 2024, Távora afirma que están en "stand-by". Sus esperanzas están puestas en las organizadas para el segundo semestre del próximo año, cuando se prevé que el conflicto bélico se haya acabado.

"A ninguno de los dos estados les interesa prolongar la guerra. Por el sufrimiento humano que provoca y por las pérdidas económicas que acarrea", explica el empresario turístico, que incide en los importantes ingresos económicos que proporcionan los visitantes en ciudades de Israel y Palestina. Pone un ejemplo, los conductores de autobuses que desplazan a los peregrinos de una ciudad a otra son palestinos. Llevan ya casi dos semanas sin trabajar. Al margen de los numerosos locales hosteleros y tiendas de souvenirs.

Unos 50 peregrinos por viaje

La media de visitantes que conforman los grupos que acuden a Tierra Santa oscila entre 40 y 50. Aunque hay casos en los que llegan a 200, distribuidos en varios autobuses. Las peregrinaciones se preparan con bastante antelación, con casi un año. Suelen venir acompañadas de encuentros y conferencias previas en hermandades y parroquias para concienciar a los participantes del sentido religioso del viaje.

Jorge Molina es gerente y director de la agencia de viajes Ánfora, que lleva años especializada en este sector. Organiza al año entre 12 y 14 peregrinaciones a Tierra Santa. Para lo que resta de 2023 no tenía preparada ya ninguna. La próxima será en enero de 2024. Luego vendrá otra en abril. Reconoce que existe mucha incertidumbre ahora mismo sobre la posibilidad de llevarlas a cabo. Confía en que las contempladas para mayo, agosto y septiembre puedan realizarse en condiciones normales.

La devolución del dinero

Molina hace hincapié en que la devolución del dinero no es posible hasta que las compañías aéreas cancelen los vuelos, algo que está ocurriendo con los previstos estas fechas, pero no para los de medio y largo plazo, como enero o agosto de 2024. "Es verdad que existe miedo a viajar a Tierra Santa, aunque sea dentro de un año, pero para la devolución del dinero hay que esperar hasta fechas inmediatas, como ocurre ahora. Para enero, por ejemplo, aún no se ha cancelado el vuelo", explica este empresario turístico.

El precio medio de una peregrinación a Tierra Santa "no baja" de los 2.000 euros por persona, ya que incluye pensión completa, alojamiento, vuelos y viaje en autobús, al menos, durante una semana. Hace una década este coste rondaba los 1.700 euros.