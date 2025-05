Guerra al coche privado en la Cartuja: "No llegan suficientes líneas de autobús"

Llegar a la Cartuja en coche privado sigue siendo la opción preferida por los usuarios. Desde julio del año pasado, la isla cuenta con el apellido de libre de emisiones evidenciando la cruzada contra los vehículos contaminantes. La entrada de uno solo en el recinto está vigilada con cámaras llegando y la sanción alcanza los 200 euros. Lejos de haber funcionado como una medida disuasoria –tal y como estaba previsto inicialmente–, los trabajadores y estudiantes que se desplazan allí cada día siguen evitando el transporte público. Entre las quejas principales hay dos claras: “Ni llegan suficientes líneas de autobús, ni hay suficiente frecuencia”. Si las reclamaciones se traducen en datos, el 67,7% de los trabajadores accede diariamente al Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja en adelante) utilizando un vehículo privado no compartido. Para revertir la situación, el Parque ha lanzado una Consulta Preliminar de Mercado con el fin de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de movilidad interna del recinto. El PCT Cartuja invertirá en la creación de este nuevo sistema más de tres millones durante los próximos dos años.

Este proyecto es el número cinco dentro del programa de Compra Pública de Innovación (CPI), del que también forma parte un sistema de alumbrado inteligente para el recinto. El modus operandi empezará con un proceso de selección del sistema a implantar y de las empresas, centros tecnológicos o universidades que colaborarán en este proceso que se inicia ahora. Para ello, el Parque hace una llamada a que todas aquellas entidades que estén interesadas presenten sus expresiones de interés y propuestas tecnológicas, para iniciar posteriormente un diálogo mediante en el que se profundizará en las distintas alternativas. De hecho, ya se ha convocado –el 13 de mayo a las 12:00 horas– una jornada técnica para resolver cualquier tipo de duda.

40.000 personas cada día

Tras el análisis de las propuestas recibidas, el PCT Cartuja realizará una contratación pública – a través de una licitación de compra pública de innovación– para implantar pilotos de movilidad sostenible susceptibles de convertirse en sistemas permanentes a corto y medio plazo.

Lo cierto es que el Parque acoge 567 entidades y cuenta con 29.538 empleados. Se suman los casi 10.000 universitarios que acuden a las facultades de la Universidad de Sevilla y profesionales que trabajan en los centros del CSIC. La actuación, indica el informe, abarca una población usuaria potencial de alrededor de 40.000 personas diarias entre trabajadores y estudiantes, concentradas en un parque tecnológico delimitado geográficamente. A este elevado número habría que añadir, por un lado, los visitantes del parque temático Isla Mágica. Por otro, los huéspedes de hotel Torre Sevilla, compradores del centro comercial y asistentes a congresos y eventos que se celebran en espacios como el Cartuja Center CITE, en el Estadio de la Cartuja y en el Auditorio Nissan Cartuja, por citar algunos.

Tan solo un 4,4% utiliza el autobús urbano operado por Tussam como medio habitual

La memoria descriptiva pone sobre la mesa el Informe final sobre el Estudio para la optimización del plan de movilidad de Cartuja dentro del Proyecto #eCitySevilla, realizado por el Círculo de Empresarios de la Cartuja en 2021. Según dicho estudio, la movilidad en el Parque se caracteriza por un claro predominio del vehículo privado como principal medio de acceso. Algo que genera “importantes problemas en términos de congestión, ocupación del espacio público, contaminación y baja eficiencia del sistema de transporte”. El 67,7% de los trabajadores llega diariamente utilizando un vehículo privado no compartido con motor de combustión interna, cifra que se eleva al 72,5% si se incluyen también las motocicletas. Por el contrario, el uso de medios sostenibles o de transporte público es marcadamente minoritario. Tan solo un 4,4% utiliza el autobús urbano operado por Tussam como medio habitual. La cifra cae al 1% al hablar de otros medios como el tren de cercanías, el metro o los autobuses interurbanos.

La bicicleta representa un 8,4% del total, el desplazamiento a pie alcanza el 4% y otras modalidades sostenibles individuales, como patinetes eléctricos o bicicletas compartidas suman un 17% en conjunto, aunque con una distribución muy desigual y concentrada en determinados perfiles de usuarios.

Falta de aparcamientos

Una vez se han desplegado los datos, la memoria hace hincapié en que “las infraestructuras para la micromovilidad son escasas”. A pesar de que algunas empresas han comenzado a habilitar bicicleteros, puntos de recarga para patinetes o duchas para usuarios activos, en “el entorno urbano del parque existen tramos con carriles bici discontinuos o mal acondicionados, aceras en mal estado o inexistentes, y entornos poco seguros o mal iluminados, especialmente durante la noche”. Además, se identifican problemas como “la falta de plazas en estaciones” del Sevici y “una baja disponibilidad de vehículos compartidos en los momentos de mayor demanda”.

Una señal indica las limitaciones al tráfico en las entradas a la Cartuja. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

No es menor el grave problema existentes con los aparcamientos: “Aunque algunas compañías cuentan con bolsas o plazas de estacionamiento privadas, la mayoría de los trabajadores no dispone de una plaza garantizada, lo que genera una saturación continua de los espacios disponibles”. Una carencia que provoca estacionamientos irregulares en la vía pública, sobre aceras o en zonas no habilitadas, generando conflictos de uso y deteriorando la imagen urbana del parque. “La insatisfacción de los usuarios con respecto a la disponibilidad de aparcamiento es generalizada y ha sido señalada como uno de los principales obstáculos para la implantación de medidas de restricción del tráfico”, remarca el informe.

Apuesta por zonas peatonales

La estrategia a largo plazo del PCT Cartuja pasa por “evolucionar hacia un modelo de ciudad inteligente, digital y sostenible, donde la movilidad esté orientada a la descarbonización, la reducción del tráfico privado, la recuperación del espacio público para el peatón y el ciclista y la incorporación de nuevos servicios de transporte”.

Para conseguirlo, “uno de los objetivos declarados es recuperar hasta un 80% del espacio viario actualmente ocupado por coches estacionados”, mediante la sustitución de determinados aparcamientos en superficie por otros subterráneos. Además, se peatonalizarán determinadas calles internas que podrán usarse como zonas verdes, carriles bici u otros equipamientos al servicio de las personas.

En paralelo, se planea construir un aparcamiento disuasorio periférico, situado fuera del perímetro del Parque y con una capacidad inicial prevista de 3.500 plazas para turismos. Además, en la zona norte, cercana al Estadio La Cartuja, también se podrán contar con más plazas de aparcamiento adicionales. El aparcamiento periférico, denominado la Banqueta y de titularidad de la Junta de Andalucía, pretende canalizar la mayor parte del tráfico de acceso y evitar que los vehículos particulares penetren en el interior del parque.

Los objetivos

La actuación persigue una serie de objetivos que apuestan por la descarbonización –que sea 100% libre de emisiones–, por la innovación y por la colaboración público-privada. Entre las actuaciones específicas destacan: