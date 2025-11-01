Hablan los candidatos de la segunda vuelta en la US: "Todo está por decidirse"

La primera vuelta de las elecciones en la Universidad de Sevilla (US) ha dejado tres claros vencedores: Carmen Vargas, con el 26% de los votos; José Luis Gutiérrez, con el 21%; y a muy corta distancia, Ana López, con el 20%. Sólo dos de ellos -Vargas y Gutiérrez- podrán pasar a la segunda vuelta, que tendrá lugar el lunes 10 de noviembre. El resto de aspirantes a relevar a Miguel Ángel Castro (Pastora Moreno, Ángeles Gallego, Alfonso Castro y Felipe Rosa) no han alcanzado el 10% de las papeletas en unos comicios rectorales que han recuperado, 21 años después, el sufragio universal ponderado. La participación ha sido "aceptable", aunque aún queda por movilizar a una mayor parte del estudiantado, sector clave en la próxima jornada electoral.

Los dos candidatos que se enfrentarán en las urnas el 10N pertenecen a corrientes distintas. Vargas se enmarca dentro de la línea continuista del actual rector (fue vicerrectora de Internacionalización), mientras que Gutiérrez (decano de Odontología) representa al sector crítico. Quienes acudan a votar en la segunda vuelta habrán de decantarse por una de las dos posturas. Todo ello sin perder de vista el 20% de votos cosechado por otra ex vicerrectora, Ana López. Este porcentaje, sumado al de Vargas, alcanza casi la mitad de las papeletas, lo que se traduce en un importante respaldo a la gestión de estos años. El decano de Odontología (antiguo gerente del SAS) aglutina a la principal fuerza alternativa a Miguel Ángel Castro.

Los resultados se conocieron al filo de las tres de la madrugada de ayer viernes, cuando se contabilizaron los votos depositados en las 81 urnas. Carmen Vargas, la que más apoyos ha recibido, era consciente de que "con siete candidatos la mayoría absoluta resultaba muy difícil". Nadie ha obtenido más del 50% de las papeletas. Su proyecto ha cosechado gran respaldo en el profesorado y el estudiantado. Ha triunfado en diez centros. Especial mención requiere la Facultad de Farmacia, de la que procede, donde prácticamente "ha arrasado". "El voto, no obstante, ha estado muy repartido", detalla Vargas.

La participación

En cuanto al nivel de participación en la primera vuelta, considera bastante importante la del PDI permanente y del PTGAS, no así la del profesorado excluido del primer grupo, un sector "muy heterogéneo" que habrá que tener "más en cuenta" en la segunda vuelta. El análisis positivo lo amplía al estudiantado, que con un 15% de participación ha superado las bajas expectativas. No obstante, estima que hay que "movilizarlo aún más".

Vargas tiiene palabras de elogio para su compañera de gobierno hasta hace escasos meses, Ana López, tercera en número de votos, con una pequeña diferencia respecto a Gutiérrez. Se ha quedado en el umbral del sorpasso. "Han reconocido nuestra cercanía y el espíritu de servicio. A ella en la responsabilidad social de la universidad y a mí, en el apartado de internacionalización", reflexiona.

El decano de Odontología, por su parte, segundo en número de votos, resume en una certera frase la primera vuelta: "todo está por decidir, aún hay partido". Al igual que Vargas, opina que la participación del estudiantado ha sido "aceptable". "La media de alumnos de universidades públicas españolas que ejercen este derecho oscila entre el 8% y el 20%, no se ha alcanzado la cifra más óptima, pero tampoco la más baja", explica José Luis Gutiérrez, para quien el porcentaje en el PDI y el PTGAS sí ha estado por debajo de la media nacional.

Críticas al equipo rectoral

En este punto, culpa al gobierno de Miguel Ángel Castro de la falta de una mayor movilización del electorado. "Ha tenido un bajo perfil", lamenta Gutiérrez, quien critica que la mayoría de los candidatos no hayan podido acceder al censo ni que durante la celebración de la primera vuelta se haya fomentado la participación a través de los canales de comunicación de la Universidad de Sevilla. "El equipo rectoral ha hecho una clara omisión de su deber", apostilla.

La diferencia porcentual de votos entre Vargas y Gutiérrez es prácticamente de cinco puntos, una pequeña distancia para la que resulta clave el respaldo obtenido por Ana López. La candidatura finalista donde vaya a parar ese 20% de papeletas decidirá, en gran parte, hacia qué lado se inclina la balanza en la segunda vuelta. No debe pasarse por alto que López ha logrado un gran respaldo en el PTGAS, el personal de administración y servicios. "Han reconocido el proyecto presentado y la gestión realizada estos años", señala la ex vicerrectora de Bienestar Social, quien, por ahora, no se pronuncia sobre a qué candidato de la segunda vuelta apoyará.

"Quienes me han votado deben hacerlo ahora de manera reflexiva", expresa la catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, quien defiende, eso sí, que la campaña que ha desarrollado ha sido "académica y honesta".