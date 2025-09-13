Una historia de amor nacida en el programa de Juan y Medio culmina en boda en Sevilla

Sevilla ha sido testigo este sábado de una historia de amor con final feliz que nació en la pequeña pantalla. Francis, un hombre de 46 años, y Reyes, una sevillana de 43, se conocieron en octubre de 2023 en La Tarde, aquí y ahora, el veterano programa de Canal Sur presentado por Juan y Medio, y este sábado han sellado su unión en matrimonio en una ceremonia oficiada en el Ayuntamiento hispalense por el alcalde, José Luis Sanz.

La Tarde, aquí y ahora es un espacio televisivo que, desde hace años, se ha consolidado como un punto de encuentro para personas que buscan compañía, ofreciendo entretenimiento, actualidad y, en ocasiones, nuevas oportunidades para el amor. Fue allí donde Francis acudió, reconociendo sentirse solo y en busca de “un empujoncito” que le ayudara a encontrar pareja. “De día salgo con mis amigos... pero llego a casa y se me cae el mundo encima”, confesaba entonces ante las cámaras, explicando que, pese a su juventud, su timidez le había dificultado encontrar compañía.

Aquella tarde, en directo, Francis conversó por teléfono con Reyes. La charla, aunque breve, dejó ver una conexión inmediata: compartían gustos, aspiraciones e incluso la pasión por el mismo equipo, el Sevilla FC. Tras el programa, Francis decidió llamarla de nuevo: “Coincidíamos en todo y empezamos a llamarnos todos los días”, relataba después.

Dos meses más tarde, en diciembre de 2023, Francis regresaba al plató de Canal Sur con una buena noticia: ya no se sentía solo, había encontrado al amor de su vida. “Si no es porque vine al programa, no la habría conocido jamás”, aseguraba emocionado. En esa ocasión, Reyes lo acompañó y juntos narraron cómo habían evolucionado sus primeros meses de relación, además de compartir sus planes de futuro y su deseo de formar una familia. El propio Juan y Medio celebró la noticia con satisfacción: “Cuando uno tiene conocimientos de este tipo de cosas, pienso que mi trabajo sirve para algo”.

Hoy, casi dos años después de aquel primer contacto televisivo, la pareja ha formalizado su compromiso en una ceremonia emotiva celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla. Las imágenes, difundidas por el propio alcalde José Luis Sanz, muestran a los recién casados rodeados de familiares y amigos, testigos de un amor que nació de manera inesperada y que ha acabado consolidándose.

La feliz noticia ha generado numerosos comentarios de apoyo en redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes de felicitación hacia la pareja y hacia el programa de Canal Sur. “El programa La Tarde hace un trabajazo social increíble. Equipo magnífico. ¡Felicidades pareja! Disfruten de una vida en común”. De la televisión al altar, Francis y Reyes han demostrado que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados.