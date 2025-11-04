Homenaje a los veteranos de la Guardia Civil en Sevilla

La Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla celebró la semana pasada el XI Encuentro de Veteranos, un acto que se repite cada año con el objetivo de mantener el vínculo entre la institución y quienes, tras una vida de servicio, continúan siendo ejemplo y orgullo para las generaciones actuales de guardias civiles. El encuentro, celebrado el jueves 30 de octubre, estuvo presidido por el general jefe de la IV Zona, Luis Ortega, acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, Emilio Serrano, y contó con la asistencia de numerosos veteranos, familiares, personal en activo y representantes de distintas unidades.

La jornada comenzó con una misa en la capilla de la Comandancia, tras la cual tuvo lugar un acto de homenaje a los caídos frente al monolito del patio principal. Este solemne momento, celebrado además en vísperas del Día de los Difuntos, simbolizó el recuerdo permanente que la Guardia Civil mantiene hacia todos aquellos que dieron su vida en el cumplimiento del deber. Durante el acto, dos veteranos portaron una corona de laurel que fue depositada al pie del monolito en homenaje a los compañeros que ya no se encuentran entre nosotros.

Detalle del cornetín de la Guardia Civil. / DGGC

El coronel jefe de la Comandancia, Emilio Serrano, dedicó unas palabras a los presentes en las que destacó la importancia de mantener vivo este encuentro año tras año. Subrayó que los veteranos “representan la esencia y el espíritu de la Guardia Civil”, y animó a que “siempre exista un día dedicado a ellos, para recordarles lo importantes que son para la institución y para todos los que hoy vestimos este uniforme”.

A continuación, el general Luis Ortega pronunció un discurso especialmente emotivo, en el que ensalzó la figura de los veteranos como “el origen y el alma de la Guardia Civil”. Recordó que “mirar a los veteranos es mirar la historia viva de esta institución”, y que en ellos "se encuentran los valores que han dado sentido y grandeza a la Guardia Civil desde su fundación: el honor, la lealtad, la humanidad y el amor a España".

El general destacó que ser guardia civil "no termina cuando se cuelga el tricornio o se entrega el arma", porque "ser guardia civil es una forma de ser, una forma de mirar el mundo, de seguir ayudando, sirviendo y dando ejemplo, incluso fuera del servicio activo". En sus palabras, dirigidas con gran cercanía, expresó su reconocimiento a quienes “vivieron días duros, noches largas, destinos complicados y renuncias silenciosas”, y que aun así “mantuvieron siempre la cabeza alta y el corazón lleno de esperanza”.

Reconocimiento al guardia de más edad de Sevilla, Andrés Palomo. / DGGC

“Vuestro ejemplo sigue siendo nuestra guía. Las nuevas generaciones de guardias civiles beben de la fuente de valores que vosotros dejasteis. Por eso este encuentro no es solo un acto más, es un abrazo entre generaciones, un gracias desde lo más profundo del corazón". El general concluyó su intervención reiterando que "la Guardia Civil no olvida a sus veteranos, porque todo lo que hoy somos se lo debemos a quienes nos precedieron", transmitiendo en nombre de todos los guardias civiles en activo "el cariño, el respeto y el compromiso de seguir siendo dignos herederos de vuestro ejemplo".

Como gesto simbólico de respeto y reconocimiento, la Comandancia de Sevilla hizo entrega de una cuaderna con la trayectoria profesional completa al guardia civil retirado más antiguo de la provincia, nacido en 1938, en recuerdo de toda una vida dedicada al servicio público y como muestra del aprecio de sus compañeros. Durante la jornada, los asistentes también pudieron disfrutar de una exposición de retratos de guardias civiles de diferentes especialidades y empleos, instalada en el interior del recinto de la Comandancia. Son obras del artista José Manuel Otero. Esta muestra, que despertó gran interés entre los asistentes, sirvió para poner en valor la diversidad de funciones y destinos que integran la Institución, reflejando en cada rostro el compromiso y la vocación de servicio que caracteriza a todos sus miembros.

El pasado año, en este mismo encuentro, la Comandancia quiso rendir un homenaje permanente a los veteranos dando nombre a una de las calles interiores de las instalaciones, que desde entonces se denomina Calle del Veterano, como reconocimiento a todos aquellos que, aun retirados, siguen siendo parte esencial de la gran familia de la Guardia Civil.