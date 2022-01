La hora de la verdad para ampliar el Metro

La presentación del proyecto constructivo del tramo norte, Pino Montano-Prado, de la línea 3 del Metro de Sevilla marca la cuenta atrás para poder hacer realidad una de las grandes e históricas aspiraciones de la capital hispalense: contar con una red de metro como el resto de las grandes capitales de España que palíe muchos de los problemas de movilidad que tienen no sólo los sevillanos sino el millón y medio de habitantes que suma su área metropolitana.

Desde que el nuevo Gobierno andaluz tomó posesión en 2019 hemos trabajado a fondo para que los sevillanos puedan ver cumplida esa aspiración. Y lo hemos hecho desde la sensatez. El alto coste de estas obras obligan a avanzar línea a línea, tramo a tramo, a hacerlo de la mano de otras administraciones y, para velar por el mayor aprovechamiento posible de la inversión pública, hacerlo con los mejores proyectos constructivos evitando situaciones que puedan encarecer el coste del proyecto como pasó con la línea 1.

No ha sido fácil retomar la construcción de la red de Metro de Sevilla, frenar esa desidia instalada en los gobiernos andaluces desde que se inaugurase la línea 1 en 2009 y que no ha permitido avanzar en el desarrollo de la red. El nuevo Gobierno se encontró con unos proyectos constructivos de las líneas 2, 3 y 4 incompletos y que no se habían actualizado desde que se terminaron, en 2011.

Para contrarrestar esa situación acometimos un proceso que ha requerido su tiempo pero que era necesario. Pusimos en marcha una mesa técnica con el Ayuntamiento de Sevilla, habilitamos partidas, cuatro millones de euros, que nos permitieron sacar a licitación la actualización del proyecto constructivo del tramo norte a finales de 2019, su adjudicación en julio 2020 y, luego, la licitación y adjudicación del tramo sur. Todo ello para empezar lo antes posible una línea que atiende a un volumen muy importante de población, prestar servicio a hospitales, centros universitarios y a zonas con un fuerte desarrollo futuro, como Palmas Altas, donde se ubicará la Ciudad de la Justicia.

Gracias a todo este trabajo desde 2019, hoy contamos ya con un proyecto constructivo, serio y riguroso, que indica que el presupuesto necesario para poner en marcha este tramo es de 1.045 millones de euros. Es una inversión plenamente justificada, porque se estima que sólo este tramo, que atiende a 120.000 habitantes, podría registrar 13,3 millones de viajes al año, incrementando un 80% los que realiza ahora la línea 1. Además fortalecerá la conectividad intermodal, no sólo con la línea 1 sino del resto de transportes públicos, con lo que contribuirá a solucionar importantes problemas de movilidad de Sevilla, que ni siquiera tiene terminada, tras tantos años, la SE-40 que compete al Gobierno de España. Ahora que ya tenemos un proyecto serio, riguroso y bien acabado sobre la mesa, es el momento de abordar con el resto de administraciones la financiación, con una planificación plurianual que de continuidad a las obras de la ampliación del metro.

El Estado ya participó en la financiación de la línea 1 con el 47% del presupuesto inicial y es impensable que la nueva línea no cuente con la financiación del Estado. También contamos con otras vías complementarias de financiación: los fondos Feder (ya solicitados), crédito del Banco Europeo de Inversiones y la iniciativa privada, si bien es imprescindible que el Estado modifique la Ley de Desindexación para animar a las empresas a participar en proyectos como este.

Y, como si no se empieza no se acaba nunca, la Junta está en disposición de poder licitar esta primavera los trabajos del ramal técnico si hay un acuerdo de financiación para el tramo Norte con el Estado, por lo que las obras podrían arrancar al final de 2022 en el ramal técnico.

Es el momento de hacer realidad ese sueño de Sevilla de contar con una red de Metro real y útil, que haga que la ciudad avance en esa movilidad sostenible que queremos todos. Desde el Gobierno andaluz trabajamos con empeño para ello y estoy convencida de que las otras administraciones también lo harán. Sevilla aspira a ello, lo demanda y lo necesita.