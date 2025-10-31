Este es el horario del metro de Sevilla para el 31 de octubre y 1 de noviembre

Las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos protagonizan un fin de semana marcado, de un lado, por el terror de una fiesta ya asentada en nuestro calendario y, de otro, por el recogimiento y el recuerdo a nuestros seres queridos. En este sentido, Sevilla se prepara para unos días de alta movilidad y el Metro de Sevilla adapta sus horarios para responder a esta demanda.

Así, este viernes 31 de octubre, víspera de festivo, la única línea de metro de la ciudad prestará servicio hasta las 2:00 horas de la madrugada del sábado 1 de noviembre. Las estaciones reabrirán a las 7:30 horas, una hora más tarde de lo habitual, al celebrarse este sábado un festivo de carácter nacional.

Finalmente, los trenes prolongarán sus servicios hasta las 23:00 horas de la noche. Este último horario regirá asimismo para la jornada del domingo 2 de noviembre, Día de Difuntos, quedando el calendario de la siguiente forma:

Viernes, 31 de octubre (Halloween): desde las 6:30 hasta las 2:00 horas del día siguiente

Sábado, 1 de noviembre (Día de Todos los Santos): desde las 7:30 hasta las 23:00 horas

Domingo, 2 de noviembre (Día de Difuntos): desde las 7:30 hasta las 23:00 horas

El Metro restablece sus servicios tras las fuertes lluvias

El Metro de Sevilla vuelve a funcionar con normalidad después de las incidencias registradas este miércoles 29 de octubre con motivo de las intensas lluvias. El servicio se vio obligado a cerrar las estaciones de Amate y Primero de Mayo debido a las inundaciones registradas en ambas por la entrada de agua desde los accesos.

En consecuencia, Metro de Sevilla estableció bucles de conexión para garantizar el servicio, con trenes en circulación desde Ciudad Expo a Gran Plaza y de La Plata a Olivar de Quintos. De esta forma quedó suspendida la iruclación entre Amate y La Plata desde las 13:50 hasta las 18:30 horas de la tarde, cuando se recuperó la normalidad del servicio y quedaron operativas todas las estaciones de la Línea 1.

Asimismo, este jueves 30 de octubre se registró una incidencia técnica con un tren detenido entre San Juan Bajo y Blas Infante que provocó importantes demoras en el servicio, hasta que se recuperaron las frecuencias progresivamente a partir de las 17:30 horas.

Servicio especial de Tussam al cementerio

Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, Tussam ha establecido un servicio especial al cementerio de San Fernando hasta el domingo 2 de noviembre. Este viernes 31 de octubre se reforará la línea 10 (Ponce de León-San Jerónimo) que conecta el centro de la ciudad con el cementerio, con 4 coches adicionales a los que habitualmente prestan servicio, 2 en horario de mañana y 2 en horario de tarde el jueves y con 6 coches adicionales, 4 en horario de mañana y 2 en horario de tarde el viernes.

El día 1 de noviembre, además de reforzar la línea 10 con cuatro autobuses, se establecerá un servicio especial, que tendrá el mismo recorrido y paradas que esta línea, funcionando como una línea independiente, debidamente señalizada y sólo en el tramo entre la terminal de Ponce de León y el propio cementerio. La línea, que prestará servicio desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del cementerio, dispondrá de ocho autobuses con frecuencia de paso de aproximadamente 5 minutos.

Este servicio permite el acceso al cementerio, bien directamente o mediante transbordo en puntos como Puerta Osario o Macarena.

El domingo 2 de noviembre, día de los difuntos, también se refuerza la línea 10, en este caso con 4 vehículos adicionales, 2 en horario de mañana y 2 en horario de tardes.

Además, otras líneas como la 1 (Ciudad Sanitaria-Prado-Polígono Norte), la 3 (Bellavista–Bermejales-Heliópolis-Puerta Jerez-Plaza de Armas-San Jerónimo-Pino Montano) y la 6 (Ciudad Sanitaria-Reina Mercedes-Los Remedios-San Lázaro), también efectúan paradas en puntos cercanos al mismo.