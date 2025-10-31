Sevilla se blinda para garantizar la seguridad en Halloween y Todos los Santos

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial con 260 agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad en el día de Halloween, que se celebra este viernes, y el 1 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos. Además de la seguridad en zonas de ocio y esparcimiento en puntos conflictivos, la Policía mantendrá sus labores en el resto de los barrios.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, los agentes de la Policía Local de Sevilla rastrean e inspeccionan desde hace semanas, a través de redes sociales y sobre el terreno, posibles fiestas en situación irregular. Además, ha indicado que las inspecciones previas realizadas por Policía Local y Bomberos se continuarán llevando a cabo incluso durante el transcurso de las celebraciones con objeto de "asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad de todas ellas".

Desde principios del mes de octubre, la Jefatura de Policía Local y la Jefatura de Servicio de Extinción y Prevención de Incendios trabaja con la información disponible sobre las actividades susceptibles de organizar este tipo de fiestas.

Charlas en los colegios

Durante estos días la Policía Local ha inspeccionado 63 actividades, entre ellas 18 'Escape Room' de los que cuatro han sido precintados por "carencia de autorización administrativa". Otras dos actividades han sido precintadas por diferentes motivos. Además, durante las semanas previas al día de Halloween la unidad especializada en menores de la Policía Local, los Agentes Tutores, han impartido charlas preventivas en los centros educativos de la ciudad. Los niños y adolescentes han recibido información sobre los peligros a evitar en esta fiesta.

Los agentes tutores han visitado diferentes centros escolares de la ciudad a petición de los propios centros que han sido seleccionados y organizados para recibir las visitas con la delegación de Educación. Las charlas se impartirán hasta el mismo día 31 de Octubre.

Los policías han adaptado sus charlas en función de las edades de los escolares. Con los alumnos de primaria se ha explicado los riesgos de usar disfraces no homologados, así como, el hecho de que los delincuentes pueden usarlos para "pasar desapercibidos". Los policías han advertido sobre los peligros de usar bengalas y petardos. Con los alumnos de secundaria además se ha informado sobre el perjuicio de consumir alcohol y sus consecuencias.

Refuerzo de Protección Civil y serenos

Por otro lado, los agentes han recomendado que no se acuda a fiestas sin autorización. Para evitar situaciones de riesgo los policías tutores han indicado que es más seguro moverse en grupo. Además, han aconsejado localizar las salidas de emergencia en locales cerrados, aunque los agentes han insistido en la necesidad de evitar las aglomeraciones. Por su parte, Protección Civil, que actualmente cuenta con 300 voluntarios, se pueden activar en caso de necesidad de apoyo, a través de una aplicación informática, los servicios preventivos del voluntariado de protección civil colaboran con la Policía Local y los Bomberos. Los vehículos de protección civil, van equipados con desfibriladores y equipos de primeros auxilios y cuentan con la formación adecuada para su uso.

Además, desde otros servicios municipales como el Servicio de Disciplina Medioambiental de la Gerencia de Urbanismo se ha elaborado un listado con todas las salas de fiestas, discotecas y 'escape rooms' de la ciudad con eventos programados para que Policía Local y Bomberos pueda realizar las correspondientes inspecciones previas a su celebración la noche de Halloween. Este año se suma al dispositivo la presencia de los agentes cívicos. Los serenos realizarán su ronda por las 29 zonas habituales desempeñando labores preventivas, de acompañamiento y apoyo a los ciudadanos. Desde las 23,00 horas de la noche hasta las 7,00 horas de la madrugada, en contacto directo con el CECOP y con formación específica en mediación de conflictos, violencia de género o primeros auxilios.