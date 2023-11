El hospital de Sevilla con récord de donantes en Andalucía: seis en sólo un fin de semana

Un nuevo hito de la sanidad sevillana. El Hospital Virgen del Rocío ha logrado a través de sus profesionales del programa de donación atender seis donaciones en sólo un fin de semana. Un dato inédito que ha sido posible "gracias a la solidaridad de las familias", remarcan desde el centro. Con todo, el hospital se convierte este otoño en el centro andaluz con mayor número de donantes de Andalucía tras haber conseguido desde septiembre el sí de 108 familias a la donación de órganos (81 en Sevilla y 27 en Huelva), y 21 a la donación de tejidos, de las cuales 52 donantes en el hospital Virgen del Rocío en lo que lleva de año, a los que debemos añadir 13 donantes vivo de riñón.

En este sentido, desde el hospital agradecen a los donantes y a sus familias "su generosidad y bondad en momentos tan duros por decir sí a la donación, por dar vida y esperanza a tantas personas". Por su parte, se muestra, igualmente, agradecido a las asociaciones de pacientes y medios de comunicación y voluntarios "por su ayuda en el fomento y difusión de este mensaje de generosidad".

Por estos datos, el Virgen del Rocío está siendo el hospital que registra desde septiembre "el mayor número de donaciones de toda Andalucía". De este modo, la tasa de donación de la provincia de Sevilla alcanza los 50,8 donantes por millón de población (dpmp), y la de Huelva los 63 dpmp, siendo la tasa de Andalucía 51 dpmp.

Más de 100 los profesionales

Desde la Coordinación de trasplantes del hospital se trabaja para que la donación, como derecho de los ciudadanos, sea posible en los cuidados al final de la vida. Por este motivo, desde el Virgen del Rocío se mantiene desde hace años un programa de donación muy activo, además de dar soporte al resto de hospitales de Sevilla y Huelva donde se incluyen los hospitales privados.

Esto supone que cuando surge un "potencial donante", son más de 100 los profesionales los que se activan en la cadena humana del proceso de donación y trasplante. Esta estrecha colaboración entre diferentes hospitales tiene como objetivo garantizar la mejor asistencia a la familia del donante, minimizar el conocido tiempo de isquemia fría o de vida útil del órgano desde que se extrae hasta que se implanta, así como la recuperación a la vida de la persona trasplantada.

Este vital proceso requiere que la participación de los profesionales esté perfectamente engranada; algunos de ámbito no sanitario como son los de la administración de justicia en algunos casos, profesionales del transporte aéreo y terrestre para trasladar a los equipos de donación y trasplantes, y como no, todos los profesionales que trabajan en el hospital 24 horas al día 365 días al año: cirujanos, anestesia, facultativos de laboratorio, todo el personal de enfermería, celadores, auxiliares administrativos, el equipo de UCI, equipo de urgencias, anatomía patología, radiología, inmunología, el banco de reserva de sangre, técnicos de laboratorio, y residentes de todas las especialidades implicadas etc.

"Esta inmensa generosidad de la sociedad que cada día está más concienciada de que donar es una oportunidad, es un derecho de las personas a prolongar el proyecto de vida más allá de la vida de las personas", recalcan desde el hospital.

También, ha permitido que los profesionales del Virgen del Rocío realicen 59 trasplantes de hígado, 143 trasplantes renales (5 trasplantes renales infantiles), y 19 trasplantes cardiacos, 39 trasplantes de córneas, más de 300 pacientes han recibido un injerto óseo.