El Hospital Virgen Macarena acoge el único curso europeo sobre melanoma

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha sido seleccionado por la Academia Europea de Dermatología y Venereología (AEDV) como sede exclusiva en Europa para impartir un curso especializado sobre el abordaje integral del melanoma. La formación, que se desarrollará del 4 al 6 de marzo, reunirá a 30 dermatólogos procedentes de 12 países europeos en las instalaciones del centro sanitario sevillano.

La acción formativa, titulada Manejo integral del melanoma en la práctica clínica: desde el diagnóstico precoz hasta el tratamiento avanzado, está dirigida a residentes y especialistas en dermatología. El programa combina sesiones teóricas con talleres prácticos que incluyen técnicas de imagen, teledermatología y ecografía, además de la discusión de casos clínicos complejos para trasladar el conocimiento a situaciones asistenciales reales.

La designación del hospital sevillano como centro de referencia para la formación en melanoma supone un reconocimiento a su Servicio de Dermatología en la atención clínica y médico-quirúrgica de pacientes con esta patología. El melanoma constituye el tercer tumor dermatológico más frecuente atendido en el Virgen Macarena, con aproximadamente 110 casos anuales.

Programa formativo completo sobre diagnóstico y tratamiento

El curso abarcará desde las bases genéticas y moleculares del tumor hasta las terapias sistémicas más actuales, incluyendo inmunoterapia y tratamientos dirigidos. Los participantes recibirán formación en procedimientos diagnósticos avanzados como el screening mediante imagen digital y la evaluación ecográfica de metástasis regionales.

El elenco docente está compuesto mayoritariamente por profesionales del Servicio de Dermatología del hospital anfitrión, quienes compartirán su experiencia en el manejo quirúrgico y las opciones terapéuticas basadas en la evidencia científica más reciente.

La formación promueve el trabajo multidisciplinar en el manejo del paciente y el intercambio de experiencias entre especialistas de distintos países europeos. Las sesiones clínicas permitirán debatir la toma de decisiones en casos reales, familiarizando a los asistentes con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos disponibles actualmente en la práctica clínica.

Los dermatólogos seleccionados por la AEDV conocerán de primera mano la atención integral que se ofrece al paciente con melanoma en la Unidad de Dermatología del centro sevillano, ampliando la red de contactos entre especialistas y mejorando la capacitación para afrontar escenarios clínicos difíciles.