El Hospital Macarena presenta la mascota infantil 'SuperMac': "¡Que la salud te acompañe!"

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha dado a conocer este jueves su nueva iniciativa para mejorar la experiencia de los pacientes más jóvenes. 'SuperMac', un simpático superhéroe diseñado como mascota oficial del centro, presentado a través de un cómic con el objetivo de humanizar tanto las instalaciones del servicio pediátrico como la interacción del hospital con sus usuarios, especialmente los niños. Según han informado fuentes hospitalarias, este peculiar personaje será el protagonista de diversas actividades que buscarán promover hábitos saludables desde la infancia. A través de contenidos gráficos y audiovisuales, 'SuperMac' pondrá énfasis en la importancia de mantener rutinas beneficiosas para la salud y mostrará las ventajas de incorporarlas en la vida cotidiana para conservar un buen estado físico y mental.

Para crear el cómic protagonizado por 'SuperMac', el departamento de comunicación del hospital ha reinterpretado el dibujo de uno de los ganadores del concurso de mascotas celebrado recientemente con motivo del 50 aniversario del centro. El diseño original utilizó elementos del logotipo del hospital para dar forma al personaje, dotándolo de una identidad visual conectada con la institución.

Un superhéroe con misión educativa

El flamante superhéroe ha dejado claro en su primera publicación que su principal superpoder consiste en mejorar tanto la salud como el ánimo de los pequeños hospitalizados. Bajo el lema "¡Que la Salud te acompañe!", 'SuperMac' no se limitará a hacer más agradable la estancia hospitalaria de los niños, sino que también transmitirá mensajes educativos sobre alimentación equilibrada, importancia de la higiene personal, beneficios del ejercicio físico y los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas. El recibimiento oficial a 'SuperMac' ha contado con la participación de profesionales del servicio de Pediatría y directivos del centro sanitario, quienes han mostrado su entusiasmo por esta iniciativa que combina entretenimiento y educación en salud para los pacientes más jóvenes del hospital sevillano.