El Hospital Virgen del Rocío lidera los trasplantes renales en Andalucía con 50 intervenciones este año

El Hospital Virgen del Rocío ha llevado a cabo 13 trasplantes renales en apenas cinco días, una actividad que coincide con la celebración del Día Mundial del Riñón este 12 de marzo. Esta intensa labor trasplantadora ha incluido además cuatro donaciones multiorgánicas y una donación multitejidos, lo que ha permitido ofrecer nuevas oportunidades de vida a numerosos pacientes que aguardaban en lista de espera. El centro hospitalario vuelve a demostrar el fuerte compromiso social con la donación de órganos en la comunidad andaluza.

En lo que va de 2026, el Virgen del Rocío acumula ya 50 trasplantes de riñón, de los cuales tres han sido realizados en pacientes infantiles. Esta cifra consolida al hospital sevillano como el centro con mayor número de trasplantes renales de Andalucía durante este periodo y lo sitúa entre los primeros hospitales de España en esta especialidad. Los profesionales de la Unidad de Urología y Nefrología del complejo hospitalario realizan anualmente entre 150 y 200 trasplantes renales, aproximadamente el 15% procedentes de donante vivo y alrededor del 10% destinados a población infantil.

La efeméride de este año cobra especial relevancia al conmemorarse el 20º aniversario del Día Mundial del Riñón, una iniciativa internacional impulsada desde 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la National Kidney Foundation (NKF). El objetivo principal de esta jornada es sensibilizar a la población sobre la enfermedad renal crónica, una patología que puede afectar aproximadamente al 10% de la población mundial. Esta edición se desarrolla bajo el lema Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo al planeta, poniendo especial énfasis en la relación entre factores ambientales y la salud de los riñones.

Factores ambientales que afectan a la salud renal

La campaña de 2026 pone el foco en cómo factores ambientales como la contaminación atmosférica pueden agravar el riesgo de desarrollar enfermedades renales y acelerar su progresión. Entre los elementos identificados como potencialmente dañinos para la salud de los riñones se encuentran el estrés térmico, la deshidratación prolongada y los fenómenos climáticos extremos que se han intensificado en los últimos años debido al cambio climático. Estos factores, combinados con estilos de vida poco saludables, pueden contribuir al deterioro progresivo de la función renal en personas susceptibles.

Los especialistas insisten en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, una condición que en muchas ocasiones avanza de manera silenciosa hasta estadios avanzados. La detección temprana mediante análisis de sangre y orina permite implementar medidas terapéuticas que pueden ralentizar o detener la progresión de la enfermedad, evitando en algunos casos la necesidad de diálisis o trasplante renal.

Récord de actividad trasplantadora

Junto a los trasplantes renales, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha realizado 19 trasplantes de hígado, seis de corazón y nueve de córneas en apenas dos meses y medio de 2026. Hasta la fecha, con 29 donantes de órganos,16 en situación de muerte encefálica y 13 en asistolia, el centro sevillano se posiciona como el hospital con mayor número de donantes de toda Andalucía. Esta actividad refleja no solo la capacidad técnica del equipo médico, sino también la generosidad de las familias andaluzas que optan por la donación.

En la provincia de Sevilla, otros centros hospitalarios también han contribuido a esta cadena de solidaridad. El hospital Virgen Macarena ha registrado cinco donantes, el San Juan de Dios del Aljarafe dos, el Virgen de Valme uno y Quirón Sagrado Corazón uno, sumando un total de 38 donantes multiorgánicos en la provincia. Esta cifra convierte a Sevilla en la provincia andaluza con mayor número de donantes registrados en lo que va de año, consolidando el liderazgo regional en materia de trasplantes.

La coordinadora sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid Cumplido, ha subrayado el profundo significado que hay detrás de cada proceso de donación. "Cada donación es un acto inmenso de generosidad, pero también un gesto de confianza en nuestro sistema sanitario, en nuestro hospital. Las familias que dicen sí a la donación están apostando por la vida y por un mundo mejor", ha destacado la profesional. Cid Cumplido ha señalado además que la donación conecta plenamente con el mensaje de este Día Mundial del Riñón, que busca promover la salud renal como un derecho universal.

Los coordinadores de trasplantes desempeñan un papel fundamental en todo el proceso, actuando como enlace entre las familias donantes, los equipos médicos y los receptores. Su labor incluye la identificación de posibles donantes, la conversación con las familias en momentos de gran dolor, la coordinación de los equipos quirúrgicos y el seguimiento de todo el proceso hasta su finalización. Esta figura profesional es clave en el modelo español de trasplantes, considerado referente mundial por su eficacia y resultados.

España, líder mundial en donación y trasplantes

España continúa siendo líder mundial en donación y trasplantes, gracias a un modelo sanitario reconocido internacionalmente por su eficacia y por la implicación de toda la sociedad. En los últimos años, el país ha superado ampliamente los 6.000 trasplantes de órganos anuales, con cerca de 4.000 trasplantes renales, consolidando el liderazgo del sistema coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Este éxito se sustenta en una red bien estructurada de coordinadores hospitalarios, protocolos rigurosos y una cultura de solidaridad profundamente arraigada en la población española.

El modelo español de trasplantes se ha convertido en objeto de estudio y exportación a otros países que buscan mejorar sus sistemas. La tasa de donación por millón de habitantes en España supera consistentemente la de otras naciones desarrolladas, situándose habitualmente por encima de los 40 donantes por millón de población. Este liderazgo se mantiene año tras año gracias al compromiso de los profesionales sanitarios y a la confianza de la ciudadanía en el sistema.