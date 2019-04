Desacuerdo en los servicios mínimos para la huelga del Metro de Sevilla

Acaba sin acuerdo la reunión de los servicios mínimos para la huelga indefinida convocada en el Metro de Sevilla a partir del Sábado de Pasión, día 13 de abril. La concesionaria del Metro de Sevilla (participada mayoritariamente por Globalvía) y el comité de empresa de los trabajadores no llegaron a ningún consenso en el encuentro que han mantenido las partes este jueves en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC), en Los Bermejales.

Así pues es la administración andaluza la que tiene que fijar cuáles deben ser esos servicios mínimos.

Desde el comité de empresa, Iván Román reiteró la disposición de la plantilla a seguir negociando para tratar de evitar la huelga y lamentó que la concesionaria no ha querido aprovechar el día de hoy para avanzar en esa negociación. "La empresa nos ha trasladado que el CEMAC no era el sitio para hablar del convenio", lamentó Román, quien recordó que no es de recibo que la subida salarial que plantea Globalvía es inferior al 0,8% y encima está vinculada a la productividad.

El comité de los trabajadores demanda una subida salarial anual del 10% en línea con los beneficios millonarios que está teniendo la empresa.

Hasta ahora las partes se han reunido en dos ocasiones, la primera este martes 2 de abril y la segunda este jueves en el CEMAC. Aún queda una tercera reunión el día 11 de abril, dos días antes de la huelga, en el Sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales en Andalucía (Sercla).