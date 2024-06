El Ayuntamiento de Sevilla trata de parar ahora la huelga del taxi tras meses sin oír al sector

El Ayuntamiento de Sevilla trata ahora de parar, casi en el último minuto, la huelga del taxi convocada para este viernes en la capital andaluza. Lo hace después de muchos meses sin oír al sector, a cuyas representantes ni siquiera citó a una reunión tras una primera protesta celebrada en el Consistorio la semana pasada. Ahora, después de que las asociaciones mayoritarias, la Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Hipalense Solidaridad del Taxi, hayan convocado una huelga que se prevé masiva, el Ayuntamiento reacciona presentando un plan y culpando a la oposición de sus retrasos.

El gobierno municipal informó este miércoles de que aprobará un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para formar a los agentes de la Policía Local en inspecciones a los VTC, "y cumplir así una demanda histórica del sector del taxi". Según indicó el delegado de Seguridad y Movilidad, Ignacio Flores, dicho acuerdo se aprobará en la junta de gobierno de este viernes. "Se trata de la primera vez que se aprueba este tipo de convenio en la ciudad de Sevilla, algo que el sector del taxi venía demandando y que el anterior equipo de gobierno no fue capaz de solucionar”, dijo Flores.

El concejal recordó que “en el presupuesto de 2024 se contemplan hasta 800.000 euros para impulsar y modernizar el sector del taxi, de los cuáles 400.000 son para incrementar las ayudas para los taxis para personas con movilidad reducida, conocidos como eurotaxis, con el claro objetivo de alcanzar una flota de eurotaxis del 7%, es decir, dos puntos por encima del mínimo legal establecido".

Sin embargo, culpó al "bloqueo de la oposición" de que no se hayan materializado estas ayudas y aseguró que los partidos que no están en el gobierno votaron en contra de una modificación presupuestaria para conceder estas subvenciones en el pleno de mayo. "Por la irresponsabilidad de la oposición aún no se han podido otorgar estas ayudas, que recibirán los taxistas en cuanto aprobemos el presupuesto", expuso Flores.

El edil negó lo que dicen los taxistas acerca de la falta de diálogo del gobierno municipal e indicó que ha mantenido muchas reuniones con el sector a lo largo del año que lleva José Luis Sanz en la Alcaldía. Dijo además que fruto de esas reuniones "son ya muchos los pasos" que se han dado para revitalizar al sector. Defendió la puesta en marcha de un plan de viabilidad con rescate de licencias y la elaboración de un estudio sobre la situación actual del taxi en Sevilla y su proyección futura. Ambas medidas siguen estando en suspenso y no pasan de ser meras promesas.

Al igual ocurre con la modificación de las ordenanzas fiscales para agilizar los procedimientos de transmisión de las licencias. Aseguró Flores que se ha eliminado la compra directa de licencias por parte de los asalariados, que frenaba que avanzara la lista, y que estas decisiones han llevado a que el número de transmisiones de licencias realizadas en el año 2024 haya sido de 53. "La eliminación de la lista es una de las muchas demandas que los propios taxistas han puesto sobre la mesa, como aún no hay ninguna decisión tomada seguimos dialogando con todas las asociaciones hasta que alcancemos un acuerdo consensuado". Sin embargo, los taxistas creen que estas medidas han llegado muy tarde y no se han puesto en marcha para agilizar el servicio en Semana Santa y Feria.

El concejal aseguró que "las explicaciones de algunos representantes del sector del taxi para justificar los paros en ningún caso se acercan a la realidad de las iniciativas que se lideran desde el Instituto del Taxi", y concluyó remarcando que el sector del taxi es una "prioridad" para el gobierno local y por eso se trabaja en él "sin descanso, a pesar de las piedras que la oposición nos pone en el camino".

No parecen tener la misma impresión los taxistas. Los representantes de las asociaciones mayoritarias han estado difundiendo mensajes de audio entre sus afiliados, en los que explican una serie de razones para convocar la huelga. En primer lugar, lamentan que nadie del Ayuntamiento les haya citado para una reunión tras la manifestación de la semana pasada. "Visto lo visto, no les preocupan muchos nuestros problemas", dicen.

Los taxistas aseguran que salieron convencidos de una primera reunión que mantuvieron con el alcalde hace meses, pero que todo cambió a partir de la Feria, cuando "vimos que los coches no llegaban a la portada". Lo mismo está ocurriendo en los conciertos, donde los taxis no están funcionando de la manera que los propios taxistas querrían. Además de la agilización de la transmisión de licencias, los profesionales del sector insisten en que se ponga en marcha el doble turno. A ello se le une que el Instituto del Taxi "es un desastre" y que no se devuelven las tasas. "Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero no puede ser que se gobierne por decreto. Tiene que haber un diálogo efectivo", sostienen.

Salvo que se desconvoque a última hora, el viernes se celebrará una caravana de protesta por distintas avenidas, tras una asamblea que tendrá lugar en la explanada próxima a la sede de la Unión Sevillana y en la que se aprobará un calendario de movilizaciones. "Si el Ayuntamiento se empecina en seguir en sus trece, nosotros nos empecinamos en seguir reclamando nuestros derechos y la mejora del sector". La marcha discurrirá por la avenida de Montes Sierra, Ada, Kansas City, Carretera de Carmona y Ronda Histórica. La idea es que la protesta dure al menos 24 horas hasta la mañana del sábado.