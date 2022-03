El transporte de mercancías inicia una lenta normalización en Sevilla

El Puerto de Sevilla aún no ha recuperado su nivel de tráfico

La Autoridad Portuaria de Sevilla aseguró este lunes que ha notado de forma sustancial la reducción de mercancías por la huelga de las últimas semanas y que aún no se ha normalizado el tráfico de mercancías. “Desde el inicio de la huelga se ha constatado dentro del Puerto una reducción muy significativa del tráfico de camiones, lo que ha conllevado afecciones en la operativa de los muelles y en el movimiento de mercancías”, señalan desde la dirección del Puerto. “Este lunes ha habido más tráfico de camiones, aunque aún no alcanza los niveles anteriores a la huelga”, añaden. En cuanto a incidencias, no se ha producido ninguna relevante y, además, ha habido presencia policial en la zona para evitar piquetes. Por zona portuaria, en concreto por la carretera de la esclusa y la conexión con la SE- 40, pasó la pasada semana la ‘marcha lenta’ que ha circulado por Sevilla.