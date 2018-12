Diez años trabajando por la igualdad de mujeres y hombres en la Universidad de Sevilla

La Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla cumple 10 años, y la institución quiere celebrarlo con un acto el próximo Lunes 17 de Diciembre, presidido por el rector, en el que se hará un repaso del trabajo realizado y de los logros conseguidos hasta la fecha. Podría decirse que, aunque se han cumplido muchos objetivos y hay satisfacción por las acciones realizadas, aún queda trabajo por hacer. Es lo que se desprende de nuestra entrevista con Rosa Casado Mejía, la directora de la Unidad de Igualdad, organismo que depende del Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios".

“En nuestra Universidad de Sevilla la Unidad para la Igualdad se crea en junio de 2008, ya que la ley que recoge la creación en las Universidades de la Ley de Igualdad es la LOMLOU en la disposición duodécima”, recuerda Rosa. “El instrumento principal con el que contamos las universidades para avanzar en este campo son los Planes de Igualdad, con un diagnóstico previo del estado de la igualdad en la universidad. En la Universidad de Sevilla ya vamos por el 2º Plan y actualmente estamos terminando el diagnóstico actual para la elaboración del III Plan de Igualdad de la US” explica la directora.

El Plan de Igualdad se vertebra en base a cinco ejes de actuación que serían Oportunidades para la Igualdad y la no discriminación; Representación, participación y gestión de la Igualdad; Sensibilización y acciones formativas; Docencia e investigación e Imagen y difusión. En base a estos ejes se han llevado a cabo numerosas acciones y medidas que permiten hablar en positivo en lo que a Igualdad de mujeres y hombres se refiere en el seno de la Hispalense. Como asegura Rosa, “una de las cosas que nos parece más importante destacar es el tema de la paridad, no es que esté totalmente conseguido, pero hemos avanzado muchísimo según nuestros indicadores. En el equipo de gobierno y los órganos de representación de trabajadores y alumnado hemos mejorado bastante. Y el órgano máximo que es el Equipo de Dirección es totalmente paritario de hombres y mujeres. Resaltaría, además, la apuesta de la US modificando el Reglamento General de Régimen electoral para que en todas las elecciones para cubrir más de un puesto no se pueda votar a mas del 60% de personas del mismo sexo".

Donde la Unidad para la Igualdad pone especial ahínco es en trabajar la prevención del acoso y la violencia de género, implicando a toda la comunidad universitaria. La sensibilización es crucial. En esta línea, se ha propiciado por ejemplo la creación del Protocolo para la Prevención, Evaluación e Intervención ante el Acoso en la Universidad de Sevilla (el segundo Protocolo en vigor), que contempla medidas de prevención y procedimientos de actuación. Además, para formar a la comunidad universitaria en la sensibilización en materia de género y de impulsar labores de sensibilización y concienciación, “hemos creado la Red Ciudadana para la Detección y Apoyo a las víctimas de Violencia de Género de la Universidad de Sevilla, que vamos ya por la quinta edición. En cada edición se han formado alrededor de 250 estudiantes y otras 60 personas del profesorado y del personal de administración y servicios. Tiene formación tanto teórica como práctica. Es un proyecto muy bonito y gratificante”, asegura.

Para promover el reconocimiento de trabajos realizados por estudiantes en materia de igualdad y la investigación con perspectiva de género, la Universidad de Sevilla lleva ya dos convocatorias de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Master y Tesis Doctoral en materia de Igualdad de Género. En el evento del próximo lunes, precisamente, se incluye el acto de entrega de estos premios. Además, ya existe un máster universitario interdisciplinar e interdepartamental propio, el Máster de Estudios de Género y Desarrollo Profesional

Éstas son sólo algunas pinceladas del amplísimo trabajo que viene realizando la Universidad y de las que se hará un repaso en el acto conmemorativo del día 17, pero… ¿qué queda por hacer? Según Rosa, hay camino por delante. “Por ejemplo, en los centros y Facultades la dirección está todavía masculinizada porque hay mayoría de decanos en el conjunto de la Universidad. Estamos intentando que las mujeres tengan las mismas oportunidades reales para acceder a direcciones y decanatos”, señala. Otra de los aspectos que están intentando fomentar desde la Unidad para la Igualdad es que las mujeres vayan promocionando y haya más catedráticas en las Facultades. “Hay un indicador que nos señala cuántos profesores titulares hacen falta para conseguir un catedrático o una catedrática, pues bien, hacen falta muchos menos hombres para conseguir un catedrático que mujeres”, afirma.

Otra preocupación que comparten con universidades andaluzas, nacionales e internacionales es la masculinización de titulación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ya que el número de mujeres no crece a la velocidad que debería o gustaría. De ahí que la Universidad, en su conjunto, a través de distintas acciones está intentando que incremente el número de chicas que acceden a estudios de las titulaciones STEM. También hay preocupación por la feminización de las titulaciones de la rama de la salud, "lo que sigue perpetuando los roles de género en el acceso a los estudios y en empleo, además de tener consecuencias discriminatorias. Por ello, desarrollamos campañas y actividades específicas de sensibilización dirigidas, no solo al alumnado universitario, sino también a alumnado de secundaria, orientadas a combatir estereotipos de género en la elección de carrera. Entre ellas cabe destacar la constitución del grupo ‘Somos MELI’ (Mujeres en la Ingeniería); además de actuaciones de visibilización de las mujeres en las STEM, por ejemplo, alrededor del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia”, explica Rosa.

De todo esto y de mucho más se hablará en el acto de conmemoración del X Aniversario, el próximo Lunes 17 de diciembre a las 11:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación.