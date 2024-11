Incredulidad de los vecinos con el tranvía de Alcalá que llevan esperando desde 2008

“¡Cuidado con el tren!” es la broma que más se gasta en Alcalá de Guadaíra porque las vías del tranvía pasan por el centro de Alcalá de Guadaíra (y por el resto del municipio) desde hace más de una década sin que haya trenes en marcha, ya que las obras se paralizaron en 2013 y no se volvieron a retomar hasta la llegada del PPa la Junta, con Juanma Moreno.

“Hasta que no lo vea funcionando no me lo creo, pero parece que esta vez va en serio”, confesaba ayer gran parte del vecindario que asistió al acto oficial de Juanma Moreno para presentar las últimas obras que permitirán culminar la obra del tranvía de Alcalá en 2026.

La incredulidad de los vecinos está plenamente justificada tras 16 años esperando a que acabe este proyecto. Los primeros trabajos de construcción comenzaron en 2008 y se paralizaron en 2013 con la infraestructura prácticamente acabada.

El presidente de la Junta se dirige a los vecinos y empresarios asistentes al acto del tranvía de Alcalá. / José Luis Montero

“Llevamos muchos años esperando el tranvía. Hay una necesidad grande en Alcalá. Nos faltan buenas comunicaciones como las que tiene Dos Hermanas”, lamentaban las asociaciones de vecinos Las Noclas, Los Molinos de las Aceñas y Los Gallos.

El problema de transporte de Alcalá es que no hay más que las líneas de autobús saturadas y el vehículo particular. “La SE-40 beneficia mucho a los polígonos industriales de Alcalá, pero no al día a día de la ciudad, a los estudiantes y vecinos”, recalcan.

Los vecinos reclaman que la obra cumpla los 16 meses de plazo que se han dado y que no se retrase más allá.

El Ayuntamiento alcalareño está ejecutando tres proyectos ligados al tranvía. El más avanzado, con fondos Next Generation, es un aparcamiento con zonas verdes, paralelo a la A-92 en la zona de Pablo VI, que servirá a los alcalareños y para captar a vecinos de otros municipios del entorno.

En la parada final del Metro se trabaja en un parque donde habrá viviendas, zona comercial y un intercambiador de transporte que la conecte con el resto de la ciudad. El tercer proyecto va en El Zacatín, área de desarrollo con promotores privados que tendrá 4.500 viviendas (de VPO y privadas) y una parada del tranvía. Desde allí saldrán lanzaderas que conecten con las zonas sin conexión directa con el tranvía.