La infancia de Carmen Sevilla, entre la casa de un famoso periodista en Heliópolis y un icónico bar de la calle Feria

Sevilla ha sido cuna de grandes celebridades como Marifé de Triana o Juanita Reina, de quien este 2025 se celebra su centenario. Son incontables las figuras del flamenco o la copla que han dejado huella de su juventud por diferentes rincones de la capital hispalense. Este es el caso de Carmen Sevilla, la inolvidable Novia de España, que dio sus primeros pasos como artista en la céntrica calle Feria.

María del Carmen García Galisteo nació en 1931 en Heliópolis, en la casa de su abuelo paterno, el periodista satírico José García Rufino, conocido como Don Cecilio de Triana. Cuando la pequeña Carmen tenía cinco años, se traslada con sus padres, el compositor Antonio García Padilla y Florentina Galisteo Ramírez, al número 23 de la calle Feria, junto a Casa Vizcaíno y la capilla de Monte-Sión.

Bautizo artístico junto a Realito y Estrellita Castro

Desde temprana edad, Carmen demuestra un gran interés por el mundo artístico gracias a la influencia de su padre, letrista de Estrellita Castro e Imperio Argentina, y su abuelo, que además de periodista fue un dramaturgo autor de zarzuelas. La joven Carmen Sevilla soñaba con ser bailarina y para ello tomó clases en la academia del famoso bailaor flamenco Realito, en frente de su casa. La escuela de baile se trasladó después a la Alameda de Hércules, donde un azulejo así lo recuerda.

No obstante, el destino de Carmen pronto se aleja de Sevilla. Concluida la Guerra Civil, la familia se traslada a Madrid, donde asistió a un conservatorio. En 1942 inicia su carrera profesional como bailarina en los espectáculos de su madrina artística, Estrellita Castro, quien pronto la animó a comenzar a cantar.

Más tarde, Carmen formó parte de las compañías del Principe Gitano y de Paco Reyes. Con la precocidad de su trayectoria está relacionada una anécdota que contaba la propia artista, y es que tuvo que sumarse un año de edad para poder trabajar, de ahí la razón por la que en su DNI constaba como fecha de nacimiento el año 1930.

La actriz que rechazó Hollywood y acabó criando ovejas en Badajoz

Su primera incursión como actriz fue en el documental Hombres ibéricos (1946) y debutó en el cine con Serenata española (1947). En 1948 obtuvo su primer papel como protagonista en la película hispanomexicana Jalisco canta en Sevilla, junto a Jorge Negrete. A partir de entonces, Carmen Sevilla comienza a aparecer en las grandes producciones de la época como Cuentos de la Alhambra (1950), Gitana tenías que ser (1953), El amor de Don Juan (1956) o La venganza (1958), de Javier Bardem, la primera película española nominada a un Óscar. En 1957 cantó para las tropas españolas en la guerra de Ifni.

En 1961 Carmen participó en la producción de Hollywood Rey de reyes, en el papel de María Magdalena. Ese mismo año contrajo matrimonio con el compositor Augusto Algueró, fruto del cual nació su único hijo, Augusto José Algueró García. En los sesenta participó también en El balcón de la luna (1962) con Lola Flores y Paquita Rico.

Su carrera cinematográfica entró en declive con películas de menor relevancia hasta la llegada de Marco Antonio y Cleopatra (1972). En paralelo, lanzó numerosos álbumes compuestos por su marido Augusto Algueró, que abarcaron géneros como la copla, el tango o el chotis. En 1974 se separaría y en 1979 apartó su carrera profesional para dedicarse a la cría de ovejas en una finca de Badajoz junto al que fue su segundo marido, Vicente Patuel.

Reinvención como presentadora y convalecencia

En la década de los 90, Carmen Sevilla recibe la oferta de Valerio Lazarov para presentar El Telecupón en Telecinco junto a Agustín Bravo. En los años siguientes mantuvo una prolífica carrera televisiva —dejando momentos icónicos como el "¡Feliz 1964!" de las campanadas del 94— y llegó a sustituir a José Manuel Parada en Cine de barrio.

En 2010 abandonó la televisión y en 2011 le diagnosticaron Alzhéimer, enfermedad que también padeció su madre. Tras una larga convalecencia, Carmen Sevilla falleció el 27 de junio de 2023 en Madrid. Sus restos mortales descansan en un panteón del cementerio de San Fernando de Sevilla. No obstante, su nombre no aparece en la lápida, un hecho que ha suscitado varias críticas hacia su hijo.