Un informe jurídico defiende que Tablada sea parque metropolitano

Apuesta por un parque metropolitano. Tras analizar el equipo de Antonio Muñoz la situación de la Dehesa de Tablada a raíz de los últimos pronunciamientos judiciales, el informe elaborado por los servicios jurídicos recomienda como hoja de ruta su declaración como parque metropolitano dentro de las competencias de la Junta de Andalucía. El análisis elaborado por el secretario municipal descarta la expropiación por parte del Ayuntamiento o el uso de recursos públicos del Patrimonio Municipal del Suelo dado que no existe en estos momentos base legal para recurrir a estas vías.

En las conclusiones se expone que los terrenos de la Dehesa de Tablada son de titularidad privada, con una situación judicial muy clarificada, y que actualmente no se ha acreditado que sufran una especial agresión en su configuración y características naturales. El secretario detalla que a finales de los años noventa del siglo pasado, y hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla de 2006, hubo una gran presión por incorporar estos suelos a los procesos urbanísticos de la ciudad. El Ayuntamiento intentó en 2002 y 2024 obtener su titularidad a través del mecanismo de las reservas de suelo para su incorporación al patrimonio municipal de suelo. Ambos resultaron infructuosos por la falta de concreción de los fines que legitimaban la reserva. “Consideró la jurisprudencia que si el objeto era la protección de los terrenos, ya estaba bien garantizado con su clasificación como suelo no urbanizable”.

En el documento se argumenta que el PGOU de 2006 clasificó los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección, abandonando la posición que había mantenido en el avance de clasificarlos como sistema general de espacios libres. “Se justifica el cambio de posición en la necesidad de garantizar la protección del terreno, y en el dato de que la ciudad ya tenía cubierta sus necesidades con el Sistema General de Espacios Libres previsto en el Plan (no se ha producido ningún incremento poblacional que justifique un cambio de criterio. Es más, el incremento se ha producido en el entorno metropolitano)”.

El secretario comenta que la jurisprudencia ha avalado la clasificación dispuesta por el PGOU, pero justificada exclusivamente en el carácter inundable de los terrenos. Destaca la consideración de que la protección de Tablada no exige ni su expropiación ni su incorporación al patrimonio municipal de suelo. “La utilización de la reserva para incorporar el terreno al patrimonio municipal de suelo, como instrumento para su adquisición, basada en la protección y preservación de las características del suelo rústico, no encuentra justificación, a nuestro juicio, al no acreditarse que sea necesaria una actuación pública para garantizar su preservación”.

El Ayuntamiento añade que la utilización de la reserva para incorporar el terreno al patrimonio municipal de suelo, “como instrumento para su adquisición, basada en cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial, no encuentra justificación, a nuestro juicio, por exceder de la competencia municipal esta función estratégica, correspondiendo, en su caso, a la Comunidad Autónoma”.

Expone que la única forma de adquisición sería la compraventa, aunque sin posibilidad de utilizar los recursos del patrimonio municipal de suelo, y siempre que se justifique debidamente la necesidad de esta adquisición.

El alcalde convoca una nueva reunión de la mesa ciudadana para apoptar nuevas medidas

El informe apunta que la declaración de Parque Metropolitano daría cumplimiento a las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), siendo una competencia autonómica. Por último, el secretario concluye que la declaración de la figura en desuso de Parque Periurbano no daría respuesta a la realidad de Tablada. Además, no resuelve el problema de la titularidad de los suelos.

El estudio fue encargado después de que en marzo el alcalde de Sevilla mantuviera una reunión con la mesa ciudadana por Tablada para lograr el objetivo de que la dehesa sea una gran zona verde y pública. En esa sesión de trabajo se acordó una hoja de ruta que tenía como primer paso la elaboración de un informe jurídico. Una vez concluido, Muñoz ha convocado una nueva reunión de la mesa ciudadana para analizarlo y adoptar las medidas oportunas.

En el informe se analiza la situación urbanística y jurídica actual de las 380 hectáreas de la dehesa de Tablada que se mantienen como propiedad privada y protegida por el PGOU como suelo no urbanizable de especial protección. Para dotarlas de uso público como gran zona verde, el informe analiza todas las posibilidades como la expropiación, la declaración de parque periurbano, la adquisición con fondos de patrimonio municipal del suelo o la figura de parque metropolitano.