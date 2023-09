"Tenemos miedo a que, si esto sigue así, nos cierren el colegio"

La caída de la natalidad preocupa mucho a los directores de los colegios. No se trata de una mera estadística que proporciona la Junta de Andalucía llegadas estas fechas. Ni mucho menos. La pérdida de alumnado se traduce también en el cierre de aulas y, por tanto, en una reducción de la plantilla docente. Ha sido la nota dominante de los últimos cursos y también del que ha comenzado este lunes en los centros de segundo ciclo de Infantil y Primaria de Sevilla. Esta primera jornada, en la que se han incorporado 172.500 estudiantes, transcurre sin incidencias destacables, según apunta la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP.

Un auténtico espectáculo es lo que ha montado la comunidad educativa del CEIP San Jacinto, en el barrio de Triana, para recibir a sus 400 alumnos. Lo han hecho de forma escalonada, por ciclos y etapas, y a distintas horas, lo que supone una molestia para muchos padres, que se han visto obligados a pedir el día libre para llevar a sus hijos al colegio a una hora no acostumbrada.

En el referido centro, por ejemplo, los alumnos del último ciclo de Primaria (quinto y sexto) lo han hecho a las 11:00, cuando permanecer a pleno sol resulta molesto. En el patio que hace las veces de recibidor (dotado de sombra gracias a árboles y toldos) forman un pasillo el equipo directivo y los maestros. En cuanto los menores ponen un pie en él se lanza la serpentina y empieza a sonar la música desde un altavoz. Bienvenidos, el mítico tema de Miguel Ríos, retumba con fuerza en este recinto. Muchos de ellos habrán escuchado por primera vez esta canción. Para cada etapa se ha escogido una canción. Están también clásicos de Hakuna Matata y de Manuel Carrasco. En la variedad está el gusto (o no).

Una línea menos en Infantil

Hasta no hace mucho a este colegio acudían 500 niños. La crisis de la natalidad que sacude a España tiene su efecto directo en las aulas. En poco tiempo han perdido un centenar de alumnos, lo que se ha traducido en la eliminación de una línea en el segundo ciclo de Infantil. De dos aulas por curso en esta etapa (no obligatoria) se ha pasado a una. La reducción ha llevado a que la ratio en primero y segundo sea de 15 niños por clase (cifra inimaginable hace una década) y de 20 en tercero. El máximo para este ciclo es de 25 y hasta no hace mucho eran frecuentes las quejas de las AMPA por superarse este límite en muchos colegios. En Primaria, por ahora, se mantienen las dos líneas.

Cierto es que la reducción de la ratio conlleva una mejora en la calidad educativa, como reconoce la directora del CEIP San Jacinto, Mónica Poyato, pues se atiende mejor a cada alumno. Pero también ha supuesto la pérdida de una maestra y a que los escolares de Infantil no tengan profesionales de apoyo este curso. Unos efectos que resultan minoritarios si se atiende a la principal preocupación que ronda en la cabeza de la directora y su equipo: "Tenemos miedo de que, si esto sigue así, nos cierren el colegio".

Una alerta dada por la principal responsable de un colegio público en la que, a tenor de sus palabras y ante la caída continua de los nacimientos (que no parece tener fin a corto ni medio plazo), se vislumbra que puedan cerrarse hasta centros educativos ante la falta de matriculados, consecuencia directa del desplome de la demanda de escolarización. Claro que esta situación no ocurre en todas las escuelas, pero sí empieza a ser una circunstancia cada vez más común. No debe olvidarse que en algunas comunidades españolas ya hay colegios donde se mezclan en un mismo aula niños pertenecientes a los dos ciclos de Infantil, por lo que puede haber menores de dos años compartiendo clase con otros de cuatro o cinco. En Andalucía, por ahora, no se ha llegado a tal extremo.

La reestructuración por la Lomloe

Una novedad de este curso es el encarecimiento de los precios de los servicios escolares. El aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares cuestan más que hace un año, tanto en su tarifa mensual como diaria. En el CEIP San Jacinto, por el momento, "no se ha quejado ningún padre", según refiere su directora. No obstante, Mónica Poyato reconoce que esta subida (justificada por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en la inflación de los precios) "no se ajusta a la economía de las familias, que ya está bastante afectada".

El curso 2023/24 es también el de la implantación plena de la Lomloe, la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Su desarrollo en Andalucía supone más horas de Lengua, Matemáticas y de lectura obligatoria. Tales cambios han obligado a una importante reestructuración de la programación y de los horarios, labor nada fácil en los centros educativos, como refiere la directora del San Jacinto.

La estampa que se contempla en el patio de este colegio trianero dista mucho de la de hace unos años, cuando la pandemia del Covid obligaba a una entrada más escalonada, al uso de mascarillas y hasta de una mínima separación entre los escolares que, dos cursos después, pueden accder juntos y viéndoseles la sonrisa al pisar la que será su segunda casa durante nueve meses.