El inspector Fran vuelve a patrullar: "Gracias por ser mi familia"

El inspector Fran volvió ayer a patrullar. Lo hizo tras más de cuatro años de baja y con más de 30 operaciones en el cuerpo. Fue atropellado por unos narcos el 5 de septiembre de 2020 en Algeciras, un accidente en el que estuvo a punto de perder la vida. Pocos pensaban entonces que, tras un larguísimo periodo de convalecencia, volvería a la calle. Ayer fue el día con el que soñaba desde que se despertó en la cama de un hospital, con un brazo en estado catastrófico y unas lesiones gravísimas. El coraje de este agente de la Policía Nacional, natural de Coria del Río, le ha permitido volver. Ayer fue recibido con honores por sus compañeros en la comisaría de Algeciras.

"Cuando estaba en la UCI, que estaba muy mal, mi madre me dijo 'Fran, cuando te fuiste a Algeciras, tu padre y yo estábamos muy preocupados, porque pensábamos que te ibas solo. Lo que no sabíamos es que allí tenías una familia tan grande. Quiero daros las gracias a todos vosotros por hacer de ésta mi familia. Hoy vengo aquí, a mi casa, a Algeciras, donde prometo desempeñar mi labor lo mejor posible, rodeado de todos ustedes. Gracias por ser mi familia", dijo el inspector a sus compañeros, en un emotivo difundido por la Policía Nacional, en el que se puede ver cómo le reciben y su jefe le entrega la placa y la pistola reglamentaria.

Este periódico entrevistó al inspector en octubre de 2021, poco más de un año después del siniestro. "Cuando yo termine mi rehabilitación y esté recuperado, me gustaría volver. Yo sería policía sin cobrar. Mi trabajo me llena plenamente. Y es lo que quiero hacer. Mi objetivo ahora es volver a trabajar de policía y, si puedo, volver a ser coordinador de servicios y trabajar en la calle. Quiero volver a patrullar y para eso lucho día a día. No sé si las lesiones me permitirán volver a ese puesto, pero si no, espero poder estar en algún grupo de judicial, o en algún puesto internacional. Ya se verá", explicó entonces.