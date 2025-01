La Intervención censura la “mala praxis” con las plazas vacantes en el Presupuesto de 2025

“No queda motivado por qué la desdotación se produce en un 50%, llevando a pensar que tal vez no haya ningún motivo concreto, sino tan solo una necesidad de créditos para otros gastos, evidenciando así una mala praxis que no debería prosperar”. Esta es una de las principales conclusiones que aparecen en el informe de la Intervención municipal sobre los Presupuestos para este año (que serán aprobados hoy gracias a la abstención de Vox) a raíz de la maniobra del equipo de José Luis Sanz para dotar solo la mitad del sueldo de las 495 plazas vacantes en distintos servicios, la mayoría en policía y peones, sobre todo de limpieza de colegios.

La Interventora sostiene que esa financiación extra que se obtiene de la desdotación se cifra en más de diez millones y se destinan a financiar la productividad de la Policía Local. “Se intenta, por tanto, resolver a través de un sistema complejo de plazas líquidas privadas de control un problema concreto cuya solución natural sería la reglamentación de las condiciones de trabajo de este colectivo”. Sara Hernández Ibabe añade que “parece excesivo el esfuerzo y el riesgo que se deriva de este sistema para intentar paliar, parcialmente, la creciente demanda de recursos (crédito presupuestario) para un crecimiento indefinido e indefinible de la productividad de la policía municipal, máxime cuando existen otros mecanismos viables y legales para obtener el mismo resultado”.

En cuanto a lo que aflora con la reducción de la dotación presupuestaria de plazas de la plantilla de 2025, la Intervención apunta que “el sistema planteado deja a la vista que existen multitud de plazas que no están ofertadas ni convocadas desde hace años, por lo que parece que no constituyen una necesidad para el funcionamiento operativo de ningún servicio, siendo por tanto procedente su amortización, y no su desdotación, permitiendo de esta manera el uso libre y sin condición de los créditos que se liberan”.

En el documento al que tuvo acceso este periódico, se explica que la plantilla para 2025 recoge dos situaciones que se producen por primera vez en el Ayuntamiento de Sevilla. La primera, la creación de nuevas plazas con una dotación parcial de sus retribuciones al 50%. Y la segunda, la desdotación de plazas ya existentes en la plantilla creadas en ejercicios anteriores. Es decir, estando ya creadas y dotadas previamente en ejercicios anteriores al 100%, en el Presupuesto se reduce su dotación al 50%. Tras apuntar que se abre un nuevo horizonte de inseguridad jurídica, “siendo, por tanto, necesario poner de manifiesto que la misma no debería prosperar ya que de lo contrario pone en riesgo la gestión completa de la plantilla municipal. Si la finalidad de la reducción es el poder financiar otros gastos del Presupuesto (incluidos los gastos de las nuevas plazas del 2025) se estaría provocando un efecto nocivo”.

En cuanto a sus efectos sobre la gestión de la plantilla municipal, Sara Hernández Ibabe argumenta que se crea un doble sistema: plantilla efectiva y plantilla probable, aflorando sólo la masa retributiva de la efectiva o de las plazas ya ocupadas, lo cual provocaría el efecto perverso de que la plantilla probable no fuera susceptible de oferta ni de provisión al carecer primero de consignación presupuestaria.

En el análisis global que realiza la Interventora sobre los ingresos presupuestados, concluye que las anteriores desviaciones en materia de ingresos están siendo compensadas hasta la fecha con el menor nivel de ejecución de los gastos que permiten mantener una situación de equilibrio en los últimos ejercicios. “Sin embargo, la falta de dotación de plazas de plantilla reducirá el margen que ha venido permitiendo mantener el equilibrio de las cuentas municipales. En este sentido consideramos que 2025 ha de evitarse el mantenimiento del nivel de previsiones de ingreso en aquellos conceptos en los que vienen comprobándose desviaciones de forma recurrente y que han venido para sostener previsiones de gastos que de realizarse darían lugar a déficit presupuestarios”. Por lo que, en ningún caso, considera que esta reducción de ingresos debe sustentarse en una presupuestación incorrecta de los gastos como presenta el proyecto de presupuestos respecto de las plazas vacantes de la plantilla de personal.

Sanz contará con sus segundos presupuestos tras un pacto con Vox que incluye el compromiso del gobierno municipal para poner en marcha, entre otras medidas, un cheque bebe para impulsar la natalidad en la ciudad. “El objetivo es materializar una verdadera transformación de Sevilla, de manera que se posibilite un crecimiento realista y un incremento en el atractivo de la ciudad desde el punto de vista social, urbanístico, económico y cultural”, aparece en el documento de compromisos presupuestarios.