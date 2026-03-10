Intervenidos 17 gallos de pelea abandonados en las inmediaciones del cementerio de Sevilla

Uno de los gallos encontrados en las inmediaciones del cementerio de Sevilla

Un total de 17 gallos de pelea de la raza 'Combatiente Español' han sido intervenidos en la tarde de este martes por la Policía Local de Sevilla en la inmediaciones del cementerio del Distrito Macarena de la capital andaluza.

Según ha informado el canal oficial de Emergencias del Ayuntamiento sevillano, estos ejemplares se encontraban "abandonados en sacos transpirables".

Los gallos han sido retirados por el servicio de recogida de animales del Zoosanitario Municipal para su revisión veterinaria y tratar de localizar a sus propietarios. La Policía Local ha instruido diligencias y hará pesquisas para determinar su procedencia por si fuesen objeto de sustracción en alguna explotación.