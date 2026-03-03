Inversión de 1,1 millones para la rehabilitación de iglesias y conventos históricos

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha aprobado inicialmente las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a edificios singulares, con un presupuesto total de 1.106.454 euros. La medida, aprobada este martes en el Consejo de Gobierno, se centra en actuaciones de conservación, rehabilitación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad.

El Gobierno municipal de José Luis Sanz refuerza su apuesta por la protección de iglesias y conventos, muchos de ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) y sometidos a los más altos niveles de protección. Estos inmuebles constituyen un legado histórico, artístico y espiritual de incalculable valor para el paisaje urbano sevillano. Durante los dos últimos años, el Consistorio ha invertido más de 500.000 euros en este tipo de edificios, colaborando con entidades religiosas y hermandades —titulares de los inmuebles y organizaciones sin ánimo de lucro con recursos limitados— para financiar distintas intervenciones de rehabilitación.

Entre las iniciativas impulsadas destaca el proyecto Sevilla Oculta, una propuesta orientada a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad. Este programa nace con el objetivo de garantizar la conservación de conventos y monasterios no sólo como bienes culturales, sino como espacios vivos que forman parte esencial de la identidad histórica, social y religiosa de Sevilla.

Actuaciones en conventos y templos históricos

En el marco de este programa, el gobierno municipal ya ha impulsado actuaciones en el convento de Santa Inés, posibilitando la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario; en el convento Madre de Dios, con la restauración de la Capilla del Correo Mayor; así como en iglesias como San Gregorio o San Nicolás de Bari.

Principales novedades de las bases reguladoras

Las nuevas bases reguladoras introducen importantes mejoras: las subvenciones pasarán de ser anuales a plurianuales, lo que permitirá una planificación más adecuada desde el punto de vista técnico y constructivo, facilitando la ejecución por fases de las intervenciones. Además, se concederán en régimen de concurrencia, garantizando mayor transparencia y objetividad en la adjudicación.

La Gerencia de Urbanismo incrementa la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico en 400.000 euros adicionales, alcanzando así el presupuesto total mencionado. Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro propietarias o usufructuarias —debidamente autorizadas por la propiedad— de edificios singulares ubicados en la ciudad de Sevilla.

Compromiso con el patrimonio sevillano

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado que "desde el gobierno de José Luis Sanz seguimos trabajando para cuidar de nuestro patrimonio, apostando por preservar estos espacios para las futuras generaciones, manteniéndolos vivos y en condiciones dignas, como merecen Sevilla y su historia".